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A Gazeta transmite palestras do Tecnoagro Uberlândia 2023

Evento, que acontece nesta segunda e terça-feira (17 e 18 de julho), em Minas Gerais, traz conteúdos ao vivo com diversos  especialistas do país

Publicado em 16 de Julho de 2023 às 09:00

Publicado em 

16 jul 2023 às 09:00
Após deixar sua marca consolidada em solo capixaba, o Tecnoagro chega a Uberlândia, em Minas Gerais, para promover debates sobre as potencialidades e inovações que estão transformando o agronegócio no país. O evento, realizado pela Rede Gazeta em parceria com a Rede Integração, acontece nesta segunda e terça-feira (17 e 18 de julho), no Castelli Master. As palestras do palco principal nos dois dias podem ser acompanhadas nesta página.
A programação começa nesta segunda (17), às 9h30, com participação do governador de Minas, Romeu Zema, que fala sobre os desafios e oportunidades do agronegócio em seu Estado. No primeiro dia, passam pelo palco principal ainda temas como Venture  Capital e tokenização no agro,  Fazenda 5.0 e o futuro do crédito no agronegócio. Confira aqui a programação completa.
Já no segundo dia (18), o palco principal do Tecnoagro Uberlândia traz temas como ESG, a revolução dos insumos biológicos, transformação digital  no campo, mercado de crédito de carbono e liderança feminina no agro. Confira aqui a programação completa.
O Tecnoagro é um evento realizado pela Rede Gazeta, que terá sua terceira edição capixaba nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares. Neste ano, acontece pela primeira vez a edição em Uberlândia (MG), outro polo do agro importante no Sudeste. O evento em Minas Gerais é fruto de uma parceria da Rede Gazeta com a Rede Integração, afiliada da Rede Globo na região.

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