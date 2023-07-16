A Gazeta transmite palestras do Tecnoagro Uberlândia 2023

Após deixar sua marca consolidada em solo capixaba, o Tecnoagro chega a Uberlândia, em Minas Gerais, para promover debates sobre as potencialidades e inovações que estão transformando o agronegócio no país. O evento, realizado pela Rede Gazeta em parceria com a Rede Integração, acontece nesta segunda e terça-feira (17 e 18 de julho), no Castelli Master. As palestras do palco principal nos dois dias podem ser acompanhadas nesta página.
A programação começa nesta segunda (17), às 9h30, com participação do governador de Minas, Romeu Zema, que fala sobre os desafios e oportunidades do agronegócio em seu Estado. No primeiro dia, passam pelo palco principal ainda temas como Venture Capital e tokenização no agro, Fazenda 5.0 e o futuro do crédito no agronegócio. Confira aqui a programação completa.
Já no segundo dia (18), o palco principal do Tecnoagro Uberlândia traz temas como ESG, a revolução dos insumos biológicos, transformação digital no campo, mercado de crédito de carbono e liderança feminina no agro. Confira aqui a programação completa.
O Tecnoagro é um evento realizado pela Rede Gazeta, que terá sua terceira edição capixaba nos dias 17 e 18 de agosto, no Conceição Hall, em Linhares. Neste ano, acontece pela primeira vez a edição em Uberlândia (MG), outro polo do agro importante no Sudeste. O evento em Minas Gerais é fruto de uma parceria da Rede Gazeta com a Rede Integração, afiliada da Rede Globo na região.