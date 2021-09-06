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7 e 8 de setembro

Veja lista com mais de 25 restaurantes do ES abertos no feriadão

Fique por dentro dos horários de funcionamento e programe o seu roteiro gastronômico em Vitória, Vila Velha, Pedra Azul e Santa Teresa

Publicado em 06 de Setembro de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 set 2021 às 02:00
Entradas do restaurante Cafe Haus, em Santa Teresa
O Cafe Haus abrirá para almoço nos dias 7 e 8, em Santa Teresa Crédito: Rodrigo Borçato
Quer aproveitar os feriados da Independência do Brasil e do Aniversário de Vitória para curtir a gastronomia capixaba? Então fique por dentro dos horários de restaurantes e cafés que reunimos abaixo, em uma lista pra lá de apetitosa.
Nela há pratos de especialidades variadas, da capixaba à italiana, em mais de 25 endereços espalhados pela Grande Vitória e pela Região Serrana. Escolha o seu destino e bom apetite! 

GRANDE VITÓRIA

  • ALEIXO (cafeteria e restaurante) - Cozinha contemporânea. Horários: 7 e 8/09 - das 8h à meia-noite. Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400. 
  • AMOR COM AÇÚCAR - Doceria. Horários (unidade do Shopping Praia da Costa): 7/09, das 13h às 20h. 8/09, das 10h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99804-9735.
  • BARLAVENTO - Bar de praia/cozinha contemporânea. Horários: 7 e 8/09 - das 18h à meia-noite. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486.
Parmegiana & Pasta do Empório Joaquim
O bistrô do Empório Joaquim tem pratos de especialidades variadas Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação
  • CANTINA DO BACCO (Praia do Canto e Shopping Vitória) - Cozinha italiana. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-3040. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3137-2057. 
  • CARANGUEJO DO ASSIS - Frutos do mar. Horários: 7 e 8/09, das 11h à meia-noite. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
  • CANTO DO VINHO - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09, das 12h à meia-noite. Canal de Camburi, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070. 
  • CASA GRAVIOLA - Cozinha variada (saudável). Horários: 7 e 8/09 - das 11h30 às 21h. Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
  • DUE BAR E GASTRONOMIA - Cozinha internacional e coquetelaria. Horários: 7 e 8/09 - a partir das 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.
  • D'BEM - Cozinha variada (saudável). Horários: 7 e 8/09 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.
  • COFFEETOWN PRAIA DO CANTO - Cafés e doces. Horários: 7/09 - fechado. 8/09 - das 11h às 20h. Praia do Canto, Vitória (27) 
  • EMPÓRIO JOAQUIM - Padaria, cafeteria, delicatéssen e bistrô. Horários: 7 e 8/09 - das 9h às 21h (bistrô) e até 20h (empório). Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
  • FIGATA - Pizza e cozinha italiana. Horários: 7 e 8/09 - das 18h à meia-noite (Praia do Canto) e das 11h30 às 22h (Shopping Vitória). Mais informações: (27) 3376-4451.
Verrines de bolos Milk Caramel, Guinness e Red Velvet da Coffeetown Praia do Canto
Recém-inaugurada na Praia do Canto, a Coffeetown já é famosa pelos doces Crédito: Coffeetown Praia do Canto
  • LAREIRA PORTUGUESA - Cozinha portuguesa. Horários: 7/09 - fechado. 8/09 - das 11h às 15h e das 18h30 às 22h30. Enseada do Suá, Vitória. (27) 3345-0331.
  • THE COFFEE - Cafés. Horários: 7 e 8/09 - das 7h30 às 19h. Praia do Canto, Vitória.
  • MALEDITA - Pizza. Horários: 7 e 8/09 - das 18h às 22h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3534-6465.
  • PAPAGUTH - Frutos do mar. Horários: 7 e 8/09 - das 11h às 16h30. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773. 
  • SPAGHETTI - Cozinha italiana. Horários: 7/09 - das 12h às 15h. 8/09 - das 12h às 15h e das 19h às 23h. Bento Ferreira, Vitória (27) 3324-8866. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125.  
Pizzas salgadas e doces da pizzaria Maledita, em Vila Velha
Na Maledita, em Vila Velha, as pizzas são feitas no estilo napolitano Crédito: Tiago Padim
  • MONTE LÍBANO PRAIA DO CANTO - Padaria e restaurante. Horários: 7 e 8/09 - das 11h às 15h. Praia do Canto, Vitória. (27) 2233-7075.
  • PIRÃO - Frutos do mar. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165. 
  • UGO RESTAURANTE - Cozinha contemporânea. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99261-6714.
  • WINE GARDEN - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041. 

REGIÃO SERRANA

  • CAFE HAUS - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09 - das 11h às 16h. Centro, Santa Teresa. (27) 99277-5264.
  • QUINTA DOS MANACÁS - Cozinha contemporânea - Horários: 7/09 - das 11h30 às 17h. 8/09 - fechado. São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. (27) 99960-3440. 
  • RESTAURANTE DA POUSADA PEDRA AZUL - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09 - das 12h às 16h e das 19h às 22h. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1101.

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