Veja lista com mais de 25 restaurantes do ES abertos no feriadão

Quer aproveitar os feriados da Independência do Brasil e do Aniversário de Vitória para curtir a gastronomia capixaba? Então fique por dentro dos horários de restaurantes e cafés que reunimos abaixo, em uma lista pra lá de apetitosa.
Nela há pratos de especialidades variadas, da capixaba à italiana, em mais de 25 endereços espalhados pela Grande Vitória e pela Região Serrana. Escolha o seu destino e bom apetite!
GRANDE VITÓRIA
- ALEIXO (cafeteria e restaurante) - Cozinha contemporânea. Horários: 7 e 8/09 - das 8h à meia-noite. Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
- AMOR COM AÇÚCAR - Doceria. Horários (unidade do Shopping Praia da Costa): 7/09, das 13h às 20h. 8/09, das 10h às 22h. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99804-9735.
- BARLAVENTO - Bar de praia/cozinha contemporânea. Horários: 7 e 8/09 - das 18h à meia-noite. Praia de Camburi, Vitória. (27) 99824-0486.
- CANTINA DO BACCO (Praia do Canto e Shopping Vitória) - Cozinha italiana. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-3040. Shopping Vitória, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3137-2057.
- CARANGUEJO DO ASSIS - Frutos do mar. Horários: 7 e 8/09, das 11h à meia-noite. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
- CANTO DO VINHO - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09, das 12h à meia-noite. Canal de Camburi, Praia do Canto, Vitória. (27) 3314-4070.
- CASA GRAVIOLA - Cozinha variada (saudável). Horários: 7 e 8/09 - das 11h30 às 21h. Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
- DUE BAR E GASTRONOMIA - Cozinha internacional e coquetelaria. Horários: 7 e 8/09 - a partir das 17h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.
- D'BEM - Cozinha variada (saudável). Horários: 7 e 8/09 - das 12h às 16h. Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.
- COFFEETOWN PRAIA DO CANTO - Cafés e doces. Horários: 7/09 - fechado. 8/09 - das 11h às 20h. Praia do Canto, Vitória (27)
- EMPÓRIO JOAQUIM - Padaria, cafeteria, delicatéssen e bistrô. Horários: 7 e 8/09 - das 9h às 21h (bistrô) e até 20h (empório). Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
- FIGATA - Pizza e cozinha italiana. Horários: 7 e 8/09 - das 18h à meia-noite (Praia do Canto) e das 11h30 às 22h (Shopping Vitória). Mais informações: (27) 3376-4451.
- LAREIRA PORTUGUESA - Cozinha portuguesa. Horários: 7/09 - fechado. 8/09 - das 11h às 15h e das 18h30 às 22h30. Enseada do Suá, Vitória. (27) 3345-0331.
- THE COFFEE - Cafés. Horários: 7 e 8/09 - das 7h30 às 19h. Praia do Canto, Vitória.
- MALEDITA - Pizza. Horários: 7 e 8/09 - das 18h às 22h. Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3534-6465.
- PAPAGUTH - Frutos do mar. Horários: 7 e 8/09 - das 11h às 16h30. Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.
- SPAGHETTI - Cozinha italiana. Horários: 7/09 - das 12h às 15h. 8/09 - das 12h às 15h e das 19h às 23h. Bento Ferreira, Vitória (27) 3324-8866. Parque das Castanheiras, Vila Velha. (27) 3299-6125.
- MONTE LÍBANO PRAIA DO CANTO - Padaria e restaurante. Horários: 7 e 8/09 - das 11h às 15h. Praia do Canto, Vitória. (27) 2233-7075.
- PIRÃO - Frutos do mar. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
- UGO RESTAURANTE - Cozinha contemporânea. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99261-6714.
- WINE GARDEN - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09 - das 12h à meia-noite. Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
REGIÃO SERRANA
- CAFE HAUS - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09 - das 11h às 16h. Centro, Santa Teresa. (27) 99277-5264.
- QUINTA DOS MANACÁS - Cozinha contemporânea - Horários: 7/09 - das 11h30 às 17h. 8/09 - fechado. São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. (27) 99960-3440.
- RESTAURANTE DA POUSADA PEDRA AZUL - Cozinha internacional. Horários: 7 e 8/09 - das 12h às 16h e das 19h às 22h. Pedra Azul, Domingos Martins. (27) 3248-1101.