Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fast-food

Tem hambúrguer no freezer? Prepare um estrogonofe em 15 minutos

Além de rechear o tradicional sanduíche, a carne pode ser usada em outras receitas práticas, como a do prato inventado na Rússia

Publicado em 03 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Receita de estrogonofe de hambúrguer
O estrogonofe de hambúrguer é servido com arroz e batata palha Crédito: Frisa/Divulgação
Para preparar um bom estrogonofe, o ideal é que a carne escolhida tenha poucos nervos e seja macia. Logo, o filé mignon, a alcatra e o patinho são as mais utilizadas. Mas se você tem hambúrguer no freezer, ou tem porções que sobraram de uma rodada de sanduíches, que tal testar uma nova versão do prato? Veja a seguir como preparar.  

ESTROGONOFE DE HAMBÚRGUER

  • Rendimento: 2 porções
  • Tempo de preparo: 15 minutos
  • Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 5 hambúrgueres 
  • 1 dente de alho picado
  • 1 cebola picada
  • 2 colheres (sopa) de maionese
  • Meio copo de catchup
  • Meio copo de mostarda
  • 70g de cogumelos champignon
  • 1 copo de creme de leite
  • Sal e pimenta-do-reino
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira, acrescente um fio de óleo e doure os hambúrgueres dos dois lados. 
  2. Corte-os em cubos médios e reserve.
  3. Em uma panela, refogue a cebola e o alho até dourar.
  4. Acrescente o catchup, a mostarda, a maionese e os cogumelos champignon picados.
  5. Deixe ferver, adicione o creme de leite e os hambúrgueres picados.
  6. Retire do fogo e sirva com batata palha e arroz branco. 
Receita cedida pela marca Frisa. Veja mais em leia.ag/receitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

culinaria Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados