Tem hambúrguer no freezer? Prepare um estrogonofe em 15 minutos

Para preparar um bom estrogonofe, o ideal é que a carne escolhida tenha poucos nervos e seja macia. Logo, o filé mignon, a alcatra e o patinho são as mais utilizadas. Mas se você tem hambúrguer no freezer, ou tem porções que sobraram de uma rodada de sanduíches, que tal testar uma nova versão do prato? Veja a seguir como preparar.
ESTROGONOFE DE HAMBÚRGUER
- Rendimento: 2 porções
- Tempo de preparo: 15 minutos
- Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 5 hambúrgueres
- 1 dente de alho picado
- 1 cebola picada
- 2 colheres (sopa) de maionese
- Meio copo de catchup
- Meio copo de mostarda
- 70g de cogumelos champignon
- 1 copo de creme de leite
- Sal e pimenta-do-reino
- MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, acrescente um fio de óleo e doure os hambúrgueres dos dois lados.
- Corte-os em cubos médios e reserve.
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho até dourar.
- Acrescente o catchup, a mostarda, a maionese e os cogumelos champignon picados.
- Deixe ferver, adicione o creme de leite e os hambúrgueres picados.
- Retire do fogo e sirva com batata palha e arroz branco.
Receita cedida pela marca Frisa.