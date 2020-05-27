Restaurantes celebram Dia do Hambúrguer com promoções e novidades

Sanduíche Pop Star da hamburgueria Pop Burger Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

Desde o início desta semana, em que se comemora no Dia Internacional do Hambúrguer, as casas especializadas no preparo do famoso sanduíche oferecem descontos e apresentam lançamentos especialmente para a data, 28 de maio. Até esse dia, será possível pedir alguma versão do sanduíche, no delivery ou para viagem, por preços a partir de R$ 7,99 na Grande Vitória.

Reunimos a seguir 17 restaurantes de Vitória, Vila Velha e Serra que estão oferecendo promoções e novidades aos fãs do sanduba, inventado na Alemanha, aperfeiçoado nos EUA e apreciado em todo o mundo.

A lista inclui opções vegetarianas e uma grande variedade no estilo smash, em que o disco de carne tem no máximo 100g e é moído e moldado em uma pequena bola de carne esmagada na chapa. Escolha o seu e comemore de barriga cheia!

PROMOÇÕES E LANÇAMENTOS NAS HAMBURGUERIAS:

POP BURGER

No dia 28, o carro-chefe da casa, Pop Star, sairá de R$ 23 por R$ 19,99 já acompanhado de fritas e com um refrigerante em lata de brinde (Coca-cola). O sanduíche contém carne de 90g, cheddar, bacon, barbecue, queijo empanado, molho tasty e banana frita. Colina de Laranjeiras, Serra. Delivery: (27) 99870-0394.

TEXAS PRIME BURGER

A hamburgueria lançou novos sanduíches (smash) esta semana, com preços promocionais: TX-Salada (R$ 16,90), TX-Egg (R$ 17,90) e TX-Bacon (R$ 18,90). A cada pedido do também recém-lançado TX-Burger (R$ 13,90) o cliente ganha fritas grátis. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: (27) 3077-3131, 98832-1470, iFood e Shipp.

TX-Salada da Texas Prime Burger Crédito: Texas/Divulgação

ROCK BURGER

No Dia do Hambúrguer (28), os primeiros 100 pedidos de qualquer hambúrguer da casa ganham um Oldies Ultra Smash, sanduíche que será lançado para comemorar a data. Serra, Vila Velha e Vitória. Delivery: iFood.



FOODIES BURGER

A hamburgueria lançou três sanduíches exclusivos para o Dia do Hambúrguer: Cheese Burger Jr. (a partir de R$ 12), Cheese Bacon Jr. (a partir de R$ 14) e Cheese Bacon Egg Jr. (a partir de R$ 16), todos com carne Black Angus de 100g. Disponíveis para entrega e retirada nos dias 27 e 28, das 18h às 23h, nas três lojas, em Vitória. Jardim da Penha, Praia do Canto e Jardim Camburi. Delivery: Whatsapp (27) 3207-5200, 2142-4735 e 2142-9117 e Shipp.

BURGER & FRIES

No dia 27 (quarta), o restaurante dará 15% de desconto nos Double Burgers (dobro de carne + dobro de queijo). No dia 28, entra em cena o Combo Bud, que inclui um sanduíche especial para a data (Bud Burger), fritas e 1 cerveja Budweiser (R$ 32). Vila Velha e Vitória. Delivery: Shipp. Retirada: (27) 99246-4487 (Vitória) e 99246-3676 (Vila Velha).

Bud Burger da hamburgueria Burger & Fries Crédito: Burger&Fries/Divulgação

SMASH BURGER

No dia 28, os sanduíches Smash Burger e Smash Salada sairão de R$ 13 por R$ 7,99 cada um, das 18h às 23h30. Consolação, Vitória. Delivery: (27) 99698-6161 e iFood.

URBANOS BURGERS & BAR

Nos dias 27 e 28/05, todos os hambúrgueres da casa serão vendidos por R$ 20 (sem fritas). Jardim Camburi, Vitória, e Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp e iFood.

COMARELLA PIZZA & BURGER

No dia 28, das 17h às 23h, serão vendidos dois sanduíches com preços promocionais exclusivamente para retirada no local: Cheese Smash Burger (R$ 10) e Bacon Smash Burger (R$ 12). Para comemorar o Dia do Hambúrguer, o Crispy Bacon Comarella estará no cardápio até quinta por R$ 25 (2 carnes smash de 100g cada uma, cheddar, bacon, catchup de goiabada, cebola crispy e maionese de alho assado). Cristovão Colombo, Vila Velha. Delivery: 3340-5600, 99848-1023 e aplicativos iFood, Uber Eats e Shipp.

Crispy Bacon da hamburgueria e pizzaria Comarella Crédito: Comarella/Divulgação

CAPTAIN FISHBONES

Durante esta semana, o sanduíche Double Black sairá de R$ 29 por R$ 26, acompanhado de fritas. Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.

AUTHENTIC BURGER

No dia 28, a unidade da Praia do Canto terá o Salad Burger à venda por R$ 10 e o lançamento, Veggie Burger (burger de grão de bico (150g), molho ranch, muçarela, molho refrescante de pepino e salada), por R$ 20. Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3376-1314.

Veggie Burger da hamburgueria Authentic Burger Crédito: Authentic Burger/Divulgação

ROUTE'S BURGER & BEER

No Dia do Hambúrguer o restaurante fará rodada dupla: na compra de qualquer hambúrguer, o cliente leva um x-burguer (promoção válida para retirada ou no delivery pelo (27) 99666-2966. Na app Uber Eats, terá promoção "pague 1, leve 2" em alguns produtos. Jardim Camburi, Vitória. Delivery: iFood, Uber Eats e Shipp.

MEATPACK

O restaurante vai antecipar a comemoração para o dia 27: na compra de qualquer hambúrguer do cardápio, o cliente ganha um voucher para consumir um hambúrguer grátis (promoção "Burger em dobro"). A cortesia tem validade até 04/06. Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 99224-9793 e Shipp.

Hambúrguer do Meatpack Crédito: Meatpack/Divulgação

PAGANI LANCHES

No dia 28, o farto X-Pagani será vendido com 20% de desconto. Novo México, Vila Velha. Delivery: (27) 99783-2565, iFood e Uber Eats.

VICTORIA GRILL HAMBURGUERIA

No dia 28, o acompanhamento batata frita estará disponível por R$ 0,01 nos aplicativos Shipp e iFood. Praia do Canto, Vitória.

HUNTY'S HAMBURGUERIA

A casa lançou esta semana um hambúrguer comemorativo, o Caçador Alemão (dobro de carne, dobro de bacon, dobro de cheddar, queijo prato empanado, molho barbecue e maionese de chimichurri/a partir de R$ 36). Até quinta, os sanduíches Húngaro, Dinamarquês e Argentino serão vendidos com 20% de desconto. Na quinta, o Caçador Romeno terá 30% de desconto. Bento Ferreira, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.

Caçador Dinamarquês da hamburgueria Hunty's Crédito: Guilherme Real/Divulgação

MAXX BURGER

A casa fará diversas promoções de combos e sanduíches no dia 28. Entre as seis ações de desconto válidas para retirada no local e para o delivery próprio, destaque para o X-MB Roots, de R$ 15 por R$ 10 e o X-Egg MB Roots, de R$ 18 por R$ 12. Jardim Camburi, Vitória. Delivery: (27) 98177-3834, Shipp, iFood e Uber Eats.



MELT HAMBURGUERIA

Nesta quarta (27), os sanduíches Cheddar Burger, Honey Mustard, Crunchy Bacon, Original, Clássico, Chocoburger, Baconana, Chickenchicken e Vegetariano serão vendidos por R$ 20 cada um para retirada no local. No dia 28, a casa terá uma seleção de hambúrgueres a R$ 20 cada um e lançou um especialmente para a data: 3 smashs de 90g cada um, cheddar, cebola empanada, bacon e maionese de tabasco (R$ 30). Praia do Canto, Vitória. Delivery: iFood e Shipp.