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Restaurante pioneiro em servir moqueca faz 68 anos e sorteia jantar

Localizado na Praia do Suá, o São Pedro comemora aniversário no domingo (22). Saiba também sobre um curso de chás em Vitória e o novo cardápio do Casa Graviola
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

19 nov 2020 às 15:57

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 15:57

Moqueca de badejo com camarão do restaurante São Pedro. O restaurante no bairro Praia do Suá completa este mês 68 anos.
Moqueca de badejo com camarão: especialidade do São Pedro, aberto desde 1952 Crédito: Carlos Alberto Silva
Você sabia que o São Pedro foi o primeiro restaurante a servir a moqueca capixaba e seus acompanhamentos em panelas de barro, como conhecemos hoje? Os tripés de ferro que as sustentam sobre a mesa foram inventados lá, e os fundadores da casa, Hercílio Alves da Silva e Almerinda Avanza, são pais de Hercílio Pirão, o moquequeiro mais famoso do Estado.  
Cenário de ricas histórias e eventos que marcaram a nossa gastronomia, registrados no livro "Restaurante São Pedro - 60 Anos de Tradição em Moqueca", de Andréia Curry, a casa vai completar 68 anos no domingo (22). Durante o almoço, das 10h30 às 16h, os clientes serão presenteados com ikebanas (arranjos florais japoneses) e bombons.
No mesmo dia, após as 18h, será realizado um sorteio no Instagram @restaurante_sao_pedro. O dono do perfil que tiver o comentário sorteado ganhará um jantar completo para duas pessoas, contendo entrada (pastel ou casquinha de siri), moqueca de badejo com camarões médios, sobremesa e bebidas não alcoólicas. Rua Ferreira Coelho, 98, Praia do Suá, Vitória. (27) 3227-0470. 

CURSO PARA APRENDER TUDO SOBRE CHÁS NO DIA 28

Quem tem vontade de conhecer e identificar o que é chá de verdade, quer entender as diferenças entre chás e infusões e extrair o melhor da bebida poderá participar de um curso sobre o tema no dia 28/11, em Vitória.
À frente do workshop "Introdução ao Mundo dos Chás: Teoria, Prática e Degustação" estarão as sommelières de chás Bárbara Borges (fundadora da primeira fábrica de chás artesanais e autorais do ES) e Carolina Castilholi. 
Chá artesanal da marca capixaba Pranai Chás
Workshop será comandado pelas sommelières Bárbara Borges e Carolina Castilholi Crédito: Pranai Chás/Instagram
A aula será presencial, com apenas seis alunos, das 9h às 13h, na loja Prima Villa (Rua Joaquim Lírio, 48, Praia do Canto) e o valor da inscrição é R$ 160. Mais informações: (27) 99946-0087, @barbaraborges.sa e @sommelierdecha.

RESTAURANTE DE COMIDA SAUDÁVEL LANÇA NOVIDADES

A rede de restaurantes Casa Graviola, focada em alimentação saudável, terá um novo cardápio a partir de 24/11, terça-feira.
Entre os lançamentos, destaque para o Frango Crocante (R$ 52), peito de ave orgânico com crosta de flocos de milho e tomate seco, purê de batata e açafrão, molho de cogumelos, espinafre salteado, saladinha verde e farofa de semente de abóbora e girassol.  
Tartar de morango, nova sobremesa do restaurante Casa Graviola, na Praia do Canto, em Vitória
Tartar de morango: novidade do Casa Graviola a partir de 24/11 Crédito: Casa Graviola/Divulgação
Outra estreia é a do Tartar de Morango, com a fruta picadinha, ganache de chocolate meio amargo, crocante de castanhas, sorvete de tapioca e leite de amêndoas (R$ 28). Shopping Day by Day, Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608. 
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram ou clique aqui para ler as colunas anteriores.

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