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Almoço em família

Que tal uma massa caseira com molho pesto? Veja receita

Você vai precisar de batedeira e liquidificador para preparar essa combinação saborosa, que rende quatro pratos individuais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2020 às 09:01

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 09:01

Massa caseira com molho pesto
Massa caseira com molho pesto Crédito: Arno/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • Massa caseira:
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 4 ovos
  • 3 colheres de chá de sal
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Farinha de trigo para polvilhar a bancada
  • Molho pesto:
  • 1 dente de alho descascado
  • ½ xícara de chá de folhas de manjericão fresco
  • 2 nozes
  • 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
  • ¼ de xícara de chá de azeite
  • Sal
  • Pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO:

Massa: coloque a farinha, os ovos e o azeite na tigela de uma batedeira. Misture lentamente com a pá na velocidade baixa até obter uma mistura homogênea. Mude para o gancho e aumente para a velocidade média, batendo durante cinco minutos até a massa ficar homogênea e elástica.
Envolva em filme plástico e leve à geladeira para refrigerar por 1 hora. Após esse tempo, abra a massa com o rolo e corte em fios com a espessura que desejar.
Molho pesto: triture os ingredientes no liquidificador, adicionando-os na seguinte ordem: alho com uma pitada de sal, folhas de manjericão, nozes, queijo e, por último, o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Finalização: cozinhe a massa em uma panela alta com água fervente e sal por dois minutos, escorra e sirva com o molho pesto.

Rendimento:

4 porções individuais

Tempo de preparo:

90 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Arno.

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