Que tal uma massa caseira com molho pesto? Veja receita

Massa caseira com molho pesto Crédito: Arno/Divulgação

INGREDIENTES:

Massa caseira:

3 xícaras de chá de farinha de trigo



4 ovos



3 colheres de chá de sal



1 colher de sopa de azeite



Farinha de trigo para polvilhar a bancada



Molho pesto:



1 dente de alho descascado



½ xícara de chá de folhas de manjericão fresco



2 nozes



2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado



¼ de xícara de chá de azeite



Sal

Pimenta-do-reino

MODO DE PREPARO:

Massa: coloque a farinha, os ovos e o azeite na tigela de uma batedeira. Misture lentamente com a pá na velocidade baixa até obter uma mistura homogênea. Mude para o gancho e aumente para a velocidade média, batendo durante cinco minutos até a massa ficar homogênea e elástica.

Envolva em filme plástico e leve à geladeira para refrigerar por 1 hora. Após esse tempo, abra a massa com o rolo e corte em fios com a espessura que desejar.

Molho pesto: triture os ingredientes no liquidificador, adicionando-os na seguinte ordem: alho com uma pitada de sal, folhas de manjericão, nozes, queijo e, por último, o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Finalização: cozinhe a massa em uma panela alta com água fervente e sal por dois minutos, escorra e sirva com o molho pesto.