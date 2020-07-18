Que tal uma massa caseira com molho pesto? Veja receita

- INGREDIENTES:
- Massa caseira:
- 3 xícaras de chá de farinha de trigo
- 4 ovos
- 3 colheres de chá de sal
- 1 colher de sopa de azeite
- Farinha de trigo para polvilhar a bancada
- Molho pesto:
- 1 dente de alho descascado
- ½ xícara de chá de folhas de manjericão fresco
- 2 nozes
- 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado
- ¼ de xícara de chá de azeite
- Sal
- Pimenta-do-reino
MODO DE PREPARO:
Massa: coloque a farinha, os ovos e o azeite na tigela de uma batedeira. Misture lentamente com a pá na velocidade baixa até obter uma mistura homogênea. Mude para o gancho e aumente para a velocidade média, batendo durante cinco minutos até a massa ficar homogênea e elástica.
Envolva em filme plástico e leve à geladeira para refrigerar por 1 hora. Após esse tempo, abra a massa com o rolo e corte em fios com a espessura que desejar.
Molho pesto: triture os ingredientes no liquidificador, adicionando-os na seguinte ordem: alho com uma pitada de sal, folhas de manjericão, nozes, queijo e, por último, o azeite. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Finalização: cozinhe a massa em uma panela alta com água fervente e sal por dois minutos, escorra e sirva com o molho pesto.
Rendimento:
4 porções individuais
Tempo de preparo:
90 minutos
Complexidade:
Fácil