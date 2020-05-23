Gosta de yakisoba? Confira receita com carne, frango e legumes

- INGREDIENTES:
- 300g de macarrão para yakisoba
- 50 ml de óleo
- 200g de peito de frango cortado em cubos
- 200g de alcatra cortada em tiras
- 50ml de óleo de gergelim torrado
- 1 cenoura cortada em rodelas finas
- 1 brócolis (cortados as flores pequenas)
- 8 folhas de acelga (picadas em quadrados médios)
- 1 xícara (chá) de vagem japonesa (cortada em três partes)
- 50ml de molho de soja
- 3 colheres (sopa) de cebolinha (picadas, para finalizar)
MODO DE PREPARO:
Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de massa crua. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, doure levemente o frango no óleo. Reserve.
Na mesma frigideira doure levemente as tiras de alcatra e reserve. 5. Ainda na mesma frigideira junte óleo de gergelim e refogue os vegetais, começando pela cenoura depois os brócolis, a vagem e, por último, a acelga.
Acrescente as carnes salteadas aos vegetais e refogue por mais 3 minutos. Adicione o macarrão à mistura de vegetais e carnes. Tempere com o molho de soja, misturando tudo. Finalize polvilhando cebolinha cortada e sirva!
Rendimento:
8 porções
Tempo de preparo:
30 minutos
Complexidade:
Fácil