Comida oriental

Gosta de yakisoba? Confira receita com carne, frango e legumes

Famoso e muito apreciado no mundo inteiro, o yakisoba surgiu no Japão, após o fim da Segunda Guerra, como um alimento prático, barato e farto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2020 às 10:00

Publicado em 23 de Maio de 2020 às 10:00

Yakisoba de frango com legumes
Crédito: Laki Petineris/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 300g de macarrão para yakisoba 
  • 50 ml de óleo
  • 200g de peito de frango cortado em cubos
  • 200g de alcatra cortada em tiras
  • 50ml de óleo de gergelim torrado
  • 1 cenoura cortada em rodelas finas
  • 1 brócolis (cortados as flores pequenas)
  • 8 folhas de acelga (picadas em quadrados médios)
  • 1 xícara (chá) de vagem japonesa (cortada em três partes)
  • 50ml de molho de soja
  • 3 colheres (sopa) de cebolinha (picadas, para finalizar)

MODO DE PREPARO:

Em uma panela grande, coloque 1 litro de água para cada 100g de massa crua. Cozinhe o macarrão conforme as instruções da embalagem, escorra e reserve. Em uma frigideira grande, doure levemente o frango no óleo. Reserve.
Na mesma frigideira doure levemente as tiras de alcatra e reserve. 5. Ainda na mesma frigideira junte óleo de gergelim e refogue os vegetais, começando pela cenoura depois os brócolis, a vagem e, por último, a acelga.
Acrescente as carnes salteadas aos vegetais e refogue por mais 3 minutos. Adicione o macarrão à mistura de vegetais e carnes. Tempere com o molho de soja, misturando tudo. Finalize polvilhando cebolinha cortada e sirva!

Rendimento:

8 porções 

Tempo de preparo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: chef Aline Novais/Renata

