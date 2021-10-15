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16 de outubro

Padarias do ES apostam em pães especiais para o Dia do Pão

De baguette francesa  a pão de milho com canela, padarias capixabas apostam na diversidade da iguaria para agradar os clientes

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 19:16

Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

15 out 2021 às 19:16
Pão Sourdough
Pão Sourdough Crédito: Divulgação/Padaria Jucá
Um dos alimentos mais populares do mundo, o pão conta com diversas variações. Muitas vezes ligadas a países - francês, árabe, australiano, sírio e italiano - ele é a estrela deste sábado, dia 16 de outubro, quando é comemorado o seu dia. 
Reza a lenda que os pães surgiram há cerca de 6 mil anos, no antigo Egito, quando os egípcios descobriram a fermentação do trigo. Mas o ‘Dia Mundial do Pão’ foi instituído no ano de 2000 pela União dos Padeiros e Confeiteiros, em Nova York.
Por ser bastante nutritivo, o pão serviu por muito tempo como moeda em algumas civilizações. Há estudos que apontam que os faraós pagavam os serviços prestados com o alimento à base de trigo.
Ao longo dos anos, as padarias foram aprimorando a preparação do queridinho dos cafés. E hoje, é possível encontrar versões diferentes e criativas da iguaria bem perto de casa. Para comemorar o dia, as padarias do Espírito Santo investiram na produção e trazem versões especiais. O Divirta-se foi atrás de novidades e opções consagradas e  reuniu 5 pães deliciosos para curtir o 'Dia do Pão'.

1- Sourdough

Pão Sourdough
Pão Sourdough Crédito: Divulgação/Padaria Jucá
O pão Sourdough, é uma especialidade da Padaria Jucá Artesanal, na Mata da Praia, em Vitória. Todos os pães do estabelecimento são feitos com fermentação natural, sem aditivos e conservantes. 
  • O que: Pão Sourdough
  • Preço: R$20,00
  • Onde: Padaria Jucá Artesanal Av. Des. Dermeval Lyrio, 121 - 12 - Mata da Praia, Vitória
  • Contato: 27 99897-5227 / @jucanacozinha

2- Pão com queijo Robiola e tomilho fresco

Pão com queijo Robiola e tomilho fresco
Pão com queijo Robiola e tomilho fresco Crédito: Pão da Ju
Uma outra opção de dar água na boca é o pão com queijo robiola e tomilho fresco, da padaria online 'Pão da Ju'. 100% online e sob encomendas, a padeira Ju faz fornadas semanais (nas quartas e sextas).  O cardápio diferenciado traz pães bem diferentes, como o pão azul com castanha do pará e o pão de batata doce roxa.
E para comemorar o 'Dia Mundial do Pão', a padaria está dando o cupom no site: DIADOPAO (R$5 de desconto para pedido mínimo de R$35).
  • O que: Pão com queijo Robiola e tomilho fresco
  • Preço: R$20,00
  • Onde: www.opaodaju.com.br
  • Contato: (27) 99858-4653

3- Pão de milho com canela

Pão de milho com canela
Pão de milho com canela Crédito: Divulgação/Padaria Monza
Uma das mais tradicionais padarias de Vitória, a 'Monza' nasceu em 1983. Hoje o grupo conta com 11 estabelecimentos em toda Grande Vitória, expandindo a gama de produtos também para o meio virtual. A padaria trouxe o pão de milho com canela para celebrar o Dia Mundial do Pão.
  • O que:  Pão de milho com canela 210g
  • Preço: R$ 8,99
  • Onde: Shoppings: Vitória, Praia da Costa, Moxuara e Montserrat.
    Lojas: Praia do Canto - Rua Elesbão Linhares, nº 297, Loja 01 a 03, Praia do Canto, Vitória 
    Praia de Santa Helena - Alameda Hélio da Costa Ferraz, nº 22, Santa Helena, Vitória 
    Praia da Costa - Rua Lucio Bacelar, nº 41, Praia da Costa, Vila Velha 
    Jardim da Penha - Avenida Anízio Fernandez Coelho, nº 385, Jardim da Penha, Vitória 
    Fradinhos - Avenida José Cassiano dos Santos, n° 40, Maruí­pe, Vitória
    Bairro República - Avenida Presidente Costa e Silva, n° 390, Loja 01, Morada de Camburi, Vitória
  • Contato: (27) 3227-2603 / (27) 99765-6937 / confeitariamonza.com.br

4- Ciabatta tradicional

Ciabatta tradicional
Ciabatta tradicional Crédito: Divulgação/ Padaria Monte Líbano
Já ouviu falar na Ciabatta? Uma das mais queridas da padaria. Ela faz parte da linha de Pães de Fermentação Natural da Monte Líbano e é um dos destaques na padaria nesta semana, com direito a promoção, por conta da data.
  • O que:  Ciabatta tradicional
  • Preço: R$4,99 (promoção válida até o dia 17/10).
  • Onde: Vitória:
    Av. Rio Branco , 1.512 , Loja 01 – Praia do Canto – Vitória – ES
    Av. Rio Branco , 604 , Santa Lúcia – Vitória – ES
    R Comissário Octávio Queiroz , nº 1010 – Jd. da Penha -Vitória-ES
    Av. Francisco Generoso da Fonseca, 374 – Jd. da Penha -Vitória-ES
    Vila Velha:
    Rua Diogenes Malacarne, S/N – Praia da Costa – Vila Velha – ES
    Av. da Praia, 314 – Itaparica, Vila Velha, ES
  • Contato: (27) 2233-7080 / padariamontelibano.com.br

5- Pão de provolone com tomilho

Pão de provolone com tomilho
Pão de provolone com tomilho Crédito: Divulgação/Padaria Empório Joaquim
O Dia Mundial do Pão vai ter comemoração na charmosa padaria do Empório Joaquim, especializada em fermentação natural. Comandada pela chef Patrícia Santos Neves, a casa conta hoje com mais de 40 tipos diferentes desse alimento de casca crocante e rústico. Fora os destaques da casa - italiano, Baguete, 100 % integral crosta de grãos, abóbora com castanha, azeitona e espelta - a padaria aposta no pão de provolone com tomilho para comemorar o dia.
  • O que:  Pão de provolone com tomilho
  • Preço:  R$26
  • Onde: Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day – Praia do Canto
  • Contato:  (27) 99612-3979 / (27) 99743-3785 / @emporiojoaquim

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