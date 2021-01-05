Gosta de magret? Veja como fazer peito de pato ao molho de laranja

Se você é um apreciador da cozinha clássica francesa, já deve ter comido ou ouvido falar de magret du canard. A receita original é feita com peito de pato engordado para fazer foie gras, outro ícone da França, mas um tanto polêmico hoje em dia. O magret é servido com a camada de gordura e sua pele bem crocante. A carne fica malpassada, bem rosada e suculenta.