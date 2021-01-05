Gosta de magret? Veja como fazer peito de pato ao molho de laranja

Se você é um apreciador da cozinha clássica francesa, já deve ter comido ou ouvido falar de magret du canard. A receita original é feita com peito de pato engordado para fazer foie gras, outro ícone da França, mas um tanto polêmico hoje em dia. O magret é servido com a camada de gordura e sua pele bem crocante. A carne fica malpassada, bem rosada e suculenta.
Muito apreciado por quem gosta de sabores intensos e pratos sofisticados, esse corte da ave "gorda" pode ser encontrado em boas delicatéssens ou em supermercados com ampla variedade de produtos gourmet. Anima de fazer em casa? Confira a receita abaixo:
PEITO DE PATO AO MOLHO DE LARANJA
- INGREDIENTES:
- 2 peitos de patos gordos
- 1 ramo de alecrim picado fino
- Sal e pimenta-do-reino moída na hora
- 200ml de suco de laranja
- 100ml de caldo de legumes
- 1 colher (sopa) de açúcar refinado
- MODO DE PREPARO:
- Limpe os peitos dos patos, deixando a pele.
- Faça riscos leves com a faca, sem atravessar a pele, para que o tempero penetre. Repita os riscos no sentido oposto, criando quadradinhos superficiais no magret. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.
- Leve uma frigideira ao fogo alto e deixe esquentar.
- Coloque os peitos de pato primeiramente com a pele virada para baixo, deixe soltar a gordura, e grelhe por uns 2 a 3 minutos.
- Vire o lado do peito e confira se a pele está bem dourada. Peito de pato se serve malpassado, bem rosado no centro, então caso prefira mais cozido, deixe mais uns minutos, mas tome cuidado para não ficar seco.
- Retire os peitos e reserve.
- Na mesma frigideira, junte o caldo de legumes, o suco de laranja e deixe ferver.
- Adicione o açúcar e reduza pela metade, engrossando e encorpando o molho. Se desejar um molho mais cremoso, adicione uma colher (sopa) de creme de leite fresco.
- Fatie os peitos e sirva com o molho quente por cima.
Receita cedida pela marca Tramontina.