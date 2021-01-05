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Receita

Gosta de magret? Veja como fazer peito de pato ao molho de laranja

Se você aprecia pratos sofisticados com carnes de sabor intenso, pode tentar preparar o corte da ave muito famoso na culinária francesa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

05 jan 2021 às 11:00

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 11:00

Peito de pato com molho de laranja
Peito de pato é servido malpassado e com a pele bem crocante Crédito: Débora Zandonai
Se você é um apreciador da cozinha clássica francesa, já deve ter comido ou ouvido falar de magret du canard. A receita original é feita com peito de pato engordado para fazer foie gras, outro ícone da França, mas um tanto polêmico hoje em dia. O magret é servido com a camada de gordura e sua pele bem crocante. A carne fica malpassada, bem rosada e suculenta.   
Muito apreciado por quem gosta de sabores intensos e pratos sofisticados, esse corte da ave "gorda" pode ser encontrado em boas delicatéssens ou em supermercados com ampla variedade de produtos gourmet. Anima de fazer em casa? Confira a receita abaixo:

PEITO DE PATO AO MOLHO DE LARANJA

  • INGREDIENTES:
  • 2 peitos de patos gordos
  • 1 ramo de alecrim picado fino
  • Sal e pimenta-do-reino moída na hora
  • 200ml de suco de laranja
  • 100ml de caldo de legumes
  • 1 colher (sopa) de açúcar refinado
  • MODO DE PREPARO:
  1. Limpe os peitos dos patos, deixando a pele. 
  2. Faça riscos leves com a faca, sem atravessar a pele, para que o tempero penetre. Repita os riscos no sentido oposto, criando quadradinhos superficiais no magret. Tempere com sal, pimenta-do-reino e alecrim.
  3. Leve uma frigideira ao fogo alto e deixe esquentar. 
  4. Coloque os peitos de pato primeiramente com a pele virada para baixo, deixe soltar a gordura, e grelhe por uns 2 a 3 minutos. 
  5. Vire o lado do peito e confira se a pele está bem dourada. Peito de pato se serve malpassado, bem rosado no centro, então caso prefira mais cozido, deixe mais uns minutos, mas tome cuidado para não ficar seco.
  6. Retire os peitos e reserve. 
  7. Na mesma frigideira, junte o caldo de legumes, o suco de laranja e deixe ferver. 
  8. Adicione o açúcar e reduza pela metade, engrossando e encorpando o molho. Se desejar um molho mais cremoso, adicione uma colher (sopa) de creme de leite fresco. 
  9. Fatie os peitos e sirva com o molho quente por cima.
Receita cedida pela marca Tramontina.

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