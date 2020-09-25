Ingredientes regionais

Evento reúne gastronomia, agricultura e turismo em Cachoeiro

Programação da Exposul Rural Gastronomia terá aulas-shows com chefs renomados e será transmitida ao vivo pela internet, de 29 de setembro a 1º de outubro

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 15:35
Socol do Tio Vé, em Venda Nova do Imigrante
Socol produzido em Venda Nova do Imigrante será usado nas receitas Crédito: Gabriel Lordello
As riquezas da agricultura, do turismo e da gastronomia do ES, em especial da Região Sul, terão destaque no ExpoSul Rural Gastronomia. O evento reunirá, de 29/09 a 1/10, chefs e especialistas de 21 municípios capixabas em uma programação com aulas-shows, palestras e workshops transmitidos pela internet. Além da culinária com profissionais locais, haverá participações ao vivo direto dos EUA e da Argentina. 
Parte do evento será presencial, com vagas em quantidade limitada para o público assistir a aulas-show no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. As inscrições podem ser feitas gratuitamente nas redes sociais do evento (Instagram e Facebook) e os lugares serão sorteados, em respeito ao distanciamento social e aos protocolos sanitários da pandemia. 

Serão apresentadas receitas de chefs jovens e experientes, alguns de renome nacional, que valorizam tanto os produtores rurais como as agroindústrias familiares e empresariais do Estado. Direto dos EUA, uma capixaba vai preparar a moqueca com banana-da-terra, e na Argentina, um brasileiro de coração vai apresentar uma carne preparada com pimenta rosa.

PRODUTOS REGIONAIS

Entre os ingredientes utilizados nas aulas aqui no ES estarão o socol de Venda Nova, o inhame de São Bento de Urânia, o abacaxi de Marataízes, a truta de Ibitirama e o café de Dores do Rio Preto. A coordenação gastronômica é de Gilson Surrage, que comanda um restaurante em Iriri, é Chef Embaixador da Gastronomia do Espírito Santo e integra o Comitê Nacional de Gastronomia.
Vamos apresentar receitas muito saborosas, bonitas e econômicas que poderão ser reproduzidas em casa. Nossos chefs convidados vão representar os municípios valorizando a riqueza gastronômica e turística do nosso Estado, as tradições e os eventos típicos de cada lugar, destaca Gilson.
Chef Gilson Surrage coordena a programação gastronômica da Exposul Rural Gastronomia
O chef Gilson Surrage, de Anchieta, coordena a programação gastronômica do evento Crédito: Exposul Rural/Divulgação
  • EXPOSUL RURAL GASTRONOMIA
  • Quando: de 29 de setembro a 1º de outubro
  • Onde: Shopping Sul, Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 382, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim
  • Como assistir: a programação será transmitida ao vivo no canal ExpoSul Rural, no Youtube
  • Mais informações: www.exposulrural.com.br.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 

  • 29/09 (terça-feira):
  • 10h  Abertura
  • 10h15  Café da manhã (chef Gilson Surrage) e comentários técnicos sobre o tema "Marcas no Agronegócio", com Octaciano Neto
  • 10h50  Moqueca capixaba em Jacksonville, Flórida/EUA
  • 11h10  Paella Marinera, com o chef Wallassy Rangel (Parque do China/ Domingos Martins)
  • 11h30  Degustação orientada de socol com a Assocol (Venda Nova do Imigrante)
  • 11h35  Arroz de Marechal, com a chef Rita (Recanto da Mata/Marechal Floriano)
  • 11h45  Do Mar à Montanha  Risoto de Camarão com Shiitake e Socol, com o chef Ari Cardoso (Casa do Chef Ari, Pedra Azul/ Domingos Martins)
  • 12h05  Tapioca da Marli, com a chef Marli (Iriri/Anchieta)
  • 12h20  Cafés Especiais (Dores do Rio Preto)
  • 12h40  Dicas de crédito para micro e pequenas empresas (Sicoob Sul)
  • 12h45  Trutas ao molho, com Francisco Fallero (Santa Marta/Ibitirama)
  • 13h10  Filetagem de tilápia, com Fabiano Giori (Senar ES)
  • 13h25  Pérola do Mar, com o chef Gilson Surrage (Gilson Bar e Restaurante/Anchieta)
  • 13h50  Sobremesa: sorvete de laranja, com Marcelo e Dalza Simonato (Jerônimo Monteiro)
  • 14h  Encerramento.
  • 30/09 (quarta-feira):
  • 12h  Abertura
  • 12h10  Espaguete de palmito pupunha com camarão, com a chef Ivane (Restaurante Panela de Barro, Cachoeiro de Itapemirim)
  • 12h40  Bochecha de porco na redução de cerveja IPA, com o chef Ricardo Pereira (Vargem Alta)
  • 13h05  Creme de inhame com socol desfiado e tábua de frios com queijo de cabra, com as chefs Cláudia e Gabriela (Gastrochef Eventos/Vitória)
  • Comentários técnicos sobre Indicação Geográfica, selos e certificações, com Octaciano Neto
  • 13h25  Pratos com PANCs - Plantas alimentícias não convencionais, com as chefs Carol e Bárbara (Flores & Sabores, Patrimônio da Penha/Divino de São Lourenço)
  • 13h40  Agnolini (Restaurante Don Bernardo, Alto Pongal /Anchieta) e quibe com pimenta biquinho, com o chef Pedro Pitanga (Anchieta)
  • 14h  Delícias de Rio Novo do Sul
  • 14h20  Sagu de café, com chef Lourhan Lima (Muqui)
  • 14h40  Dicas de crédito para micro e pequenas empresas (Sicoob Sul)
  • 14h45  Polenta com galinha caipira e pimenta, com Luciano Costalonga (Presidente Kennedy)
  • 15h  Polenta com socol, com o chef Renato dos Santos (Restaurante Nossa Vida, Venda Nova do Imigrante)
  • 15h30  Preparo de cafés especiais, com o barista Marcelo Moreno (Senar ES)
  • 15h50 - Torradinhas com queijo meia cura e geleias de frutas (Despensa Capixaba, Viana)
  • 16h  Encerramento.
  • 1/10 (quinta-feira):
  • 16h  Abertura
  • 16h10  Strogonoff: releitura vegana com leite de inhame, com o chef Rafael Teixeira (Vida Leve, Venda Nova do Imigrante)
  • 16h40  Lagosta com abacaxi (Marataízes)
  • 17h05  Frango caipira com macarrão caseiro, com Lucineia Bravin (Restaurante Santa Luzia, Conceição do Castelo)
  • 17h25  Macarronada e pamonha, com Ademilson e Joana (Massas Mageski, Afonso Cláudio)
  • 17h45 - Dicas de crédito para micro e pequenas empresas (Sicoob Sul)
  • 18h  Torresmo prensado e pé-de-moleque de macadâmia, com os chefs Tico Tosi, Luciano Faé e Beto Brunelli (Castelo)
  • 18h25 - Bife de chorizo con pimenta rosa, com o  chef Matias Carrera (Parrilla Sarandi 99, Buenos Aires/Argentina)
  • 18h45 - Comentários técnicos sobre o tema "Tendências do Mercado Consumidor do Agro", com Octaciano Neto
  • 18h50  Café orgânico e biodinâmico em consórcio com ovinocultura, com Conceição Giori (Fazenda Irmãos Giori, Cachoeiro de Itapemirim)
  • 19h  Pratos com cordeiro capixaba, com o chef Mário Zanetti (Accoes/Senar ES/Vitória)
  • 19h20  Atum ao Imperador, com o chef Hamilton Jr. (Restaurante 235, Itaipava/Itapemirim)
  • 20h  Encerramento com música por Marquinhos Gava.

