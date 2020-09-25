Evento reúne gastronomia, agricultura e turismo em Cachoeiro

As riquezas da agricultura, do turismo e da gastronomia do ES, em especial da Região Sul, terão destaque no ExpoSul Rural Gastronomia. O evento reunirá, de 29/09 a 1/10, chefs e especialistas de 21 municípios capixabas em uma programação com aulas-shows, palestras e workshops transmitidos pela internet. Além da culinária com profissionais locais, haverá participações ao vivo direto dos EUA e da Argentina.
Parte do evento será presencial, com vagas em quantidade limitada para o público assistir a aulas-show no Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim. As inscrições podem ser feitas gratuitamente nas redes sociais do evento (Instagram e Facebook) e os lugares serão sorteados, em respeito ao distanciamento social e aos protocolos sanitários da pandemia.
Serão apresentadas receitas de chefs jovens e experientes, alguns de renome nacional, que valorizam tanto os produtores rurais como as agroindústrias familiares e empresariais do Estado. Direto dos EUA, uma capixaba vai preparar a moqueca com banana-da-terra, e na Argentina, um brasileiro de coração vai apresentar uma carne preparada com pimenta rosa.
PRODUTOS REGIONAIS
Entre os ingredientes utilizados nas aulas aqui no ES estarão o socol de Venda Nova, o inhame de São Bento de Urânia, o abacaxi de Marataízes, a truta de Ibitirama e o café de Dores do Rio Preto. A coordenação gastronômica é de Gilson Surrage, que comanda um restaurante em Iriri, é Chef Embaixador da Gastronomia do Espírito Santo e integra o Comitê Nacional de Gastronomia.
Vamos apresentar receitas muito saborosas, bonitas e econômicas que poderão ser reproduzidas em casa. Nossos chefs convidados vão representar os municípios valorizando a riqueza gastronômica e turística do nosso Estado, as tradições e os eventos típicos de cada lugar, destaca Gilson.
- EXPOSUL RURAL GASTRONOMIA
- Quando: de 29 de setembro a 1º de outubro
- Onde: Shopping Sul, Av. Francisco Lacerda de Aguiar, 382, Paraíso, Cachoeiro de Itapemirim
- Como assistir: a programação será transmitida ao vivo no canal ExpoSul Rural, no Youtube
- Mais informações: www.exposulrural.com.br.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:
- 29/09 (terça-feira):
- 10h Abertura
- 10h15 Café da manhã (chef Gilson Surrage) e comentários técnicos sobre o tema "Marcas no Agronegócio", com Octaciano Neto
- 10h50 Moqueca capixaba em Jacksonville, Flórida/EUA
- 11h10 Paella Marinera, com o chef Wallassy Rangel (Parque do China/ Domingos Martins)
- 11h30 Degustação orientada de socol com a Assocol (Venda Nova do Imigrante)
- 11h35 Arroz de Marechal, com a chef Rita (Recanto da Mata/Marechal Floriano)
- 11h45 Do Mar à Montanha Risoto de Camarão com Shiitake e Socol, com o chef Ari Cardoso (Casa do Chef Ari, Pedra Azul/ Domingos Martins)
- 12h05 Tapioca da Marli, com a chef Marli (Iriri/Anchieta)
- 12h20 Cafés Especiais (Dores do Rio Preto)
- 12h40 Dicas de crédito para micro e pequenas empresas (Sicoob Sul)
- 12h45 Trutas ao molho, com Francisco Fallero (Santa Marta/Ibitirama)
- 13h10 Filetagem de tilápia, com Fabiano Giori (Senar ES)
- 13h25 Pérola do Mar, com o chef Gilson Surrage (Gilson Bar e Restaurante/Anchieta)
- 13h50 Sobremesa: sorvete de laranja, com Marcelo e Dalza Simonato (Jerônimo Monteiro)
- 14h Encerramento.
- 30/09 (quarta-feira):
- 12h Abertura
- 12h10 Espaguete de palmito pupunha com camarão, com a chef Ivane (Restaurante Panela de Barro, Cachoeiro de Itapemirim)
- 12h40 Bochecha de porco na redução de cerveja IPA, com o chef Ricardo Pereira (Vargem Alta)
- 13h05 Creme de inhame com socol desfiado e tábua de frios com queijo de cabra, com as chefs Cláudia e Gabriela (Gastrochef Eventos/Vitória)
- Comentários técnicos sobre Indicação Geográfica, selos e certificações, com Octaciano Neto
- 13h25 Pratos com PANCs - Plantas alimentícias não convencionais, com as chefs Carol e Bárbara (Flores & Sabores, Patrimônio da Penha/Divino de São Lourenço)
- 13h40 Agnolini (Restaurante Don Bernardo, Alto Pongal /Anchieta) e quibe com pimenta biquinho, com o chef Pedro Pitanga (Anchieta)
- 14h Delícias de Rio Novo do Sul
- 14h20 Sagu de café, com chef Lourhan Lima (Muqui)
- 14h40 Dicas de crédito para micro e pequenas empresas (Sicoob Sul)
- 14h45 Polenta com galinha caipira e pimenta, com Luciano Costalonga (Presidente Kennedy)
- 15h Polenta com socol, com o chef Renato dos Santos (Restaurante Nossa Vida, Venda Nova do Imigrante)
- 15h30 Preparo de cafés especiais, com o barista Marcelo Moreno (Senar ES)
- 15h50 - Torradinhas com queijo meia cura e geleias de frutas (Despensa Capixaba, Viana)
- 16h Encerramento.
- 1/10 (quinta-feira):
- 16h Abertura
- 16h10 Strogonoff: releitura vegana com leite de inhame, com o chef Rafael Teixeira (Vida Leve, Venda Nova do Imigrante)
- 16h40 Lagosta com abacaxi (Marataízes)
- 17h05 Frango caipira com macarrão caseiro, com Lucineia Bravin (Restaurante Santa Luzia, Conceição do Castelo)
- 17h25 Macarronada e pamonha, com Ademilson e Joana (Massas Mageski, Afonso Cláudio)
- 17h45 - Dicas de crédito para micro e pequenas empresas (Sicoob Sul)
- 18h Torresmo prensado e pé-de-moleque de macadâmia, com os chefs Tico Tosi, Luciano Faé e Beto Brunelli (Castelo)
- 18h25 - Bife de chorizo con pimenta rosa, com o chef Matias Carrera (Parrilla Sarandi 99, Buenos Aires/Argentina)
- 18h45 - Comentários técnicos sobre o tema "Tendências do Mercado Consumidor do Agro", com Octaciano Neto
- 18h50 Café orgânico e biodinâmico em consórcio com ovinocultura, com Conceição Giori (Fazenda Irmãos Giori, Cachoeiro de Itapemirim)
- 19h Pratos com cordeiro capixaba, com o chef Mário Zanetti (Accoes/Senar ES/Vitória)
- 19h20 Atum ao Imperador, com o chef Hamilton Jr. (Restaurante 235, Itaipava/Itapemirim)
- 20h Encerramento com música por Marquinhos Gava.