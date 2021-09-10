Dia do Brigadeiro: 7 dicas de onde provar doçuras irresistíveis

BOLO DE CENOURA

Durante o Dia do Brigadeiro, 10 de setembro, a doceria Paôla Cakes vai presentear seus clientes com o docinho, e a ação vale tanto para os pedidos na loja como pelo delivery. Uma versão do doce que vale a pena conhecer lá é o Cone de Brigadeiro: casquinha de sorvete banhada em chocolate por dentro e por fora, recheada com brigadeiro cremoso de chocolate ao leite e finalizada com granulados de chocolate belga (R$ 8 a unidade). Av. Jones dos Santos Neves, 66, Centro, Serra. (27) 99789-6724. FOTO: Tasty Click

A Chocolateria Brasil lançou quatro novos sabores de brigadeiro nesta sexta (10). O Quindim é uma releitura do doce português coberta com flocos de coco queimado, e o Opereta remete ao famoso bombom da Garoto em uma combinação de brigadeiro branco e castanha de caju. O Ovomaltine Crocante, por sua vez, é envolvido por flocos de chocolate ao leite, e o Banoffee é um brigadeiro de banana recheado com doce de leite. Quanto: R$ 20 a caixinha com quatro ou R$ 40 a embalagem com oito unidades. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783. FOTO: Ricardo Medeiros

No Norte do Estado, a doceria Mombee vai comemorar o Dia do Brigadeiro com um produto criado em homenagem à data, o Espetinho de Brigadeiro. Composto de três docinhos, nos sabores chocolate ao leite, chocolate branco e morango, o produto custará R$ 10 e será vendido apenas nesta sexta (10). Rua Praia Itapema, Sauaçu, Aracruz. (27) 99801-7707. FOTO: Mombee/Divulgação

Já comeu cheesecake de brigadeiro? Esse é um dos 80 sabores da torta criados pela Chicago Cheesecake, em Vila Velha. Tanto a massa quanto a cobertura são feitas com chocolate 50% cacau, e a base crocante é de biscoito de chocolate. No delivery, a fatia sai por R$ 18,90 e pode ser pedida tanto pelo (27) 99730-7714 quanto pelos apps Uber Eats, iFood e Americanas Delivery. A cheesecake inteira também está disponível, para pronta entrega ou sob encomenda, em três tamanhos (a partir de 800g, para quatro pessoas). Av. Coronel Pedro Maia de Carvalho, 174, Praia das Gaivotas, Vila Velha. FOTO: Chicago/Divulgação

Com massa molhadinha intercalada por camadas generosas de brigadeiro de chocolate belga ao leite, o bolo de brigadeiro do Empório Joaquim é um queridinho dos chocólatras. Na loja, a fatia custa R$ 14, e também pode ser pedida em casa pelo (27) 99299-3717 ou no aplicativo Americanas Delivery. O bolo inteiro, com 20cm de diâmetro, sai a R$ 110 por encomenda. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Olivier Schochlin

Coxinha e brigadeiro são duas paixões nacionais, mas e quando essas duas delícias se juntam em uma só guloseima? Na Xuxu Confeitaria, o sucesso é garantido, e a coxinha de brigadeiro recheado com morango fresco está entre as doçuras mais vendidas desde que entrou no cardápio. Quanto: R$ 8 a unidade, mas no Dia do Brigadeiro custará R$ 6. Delivery: iFood e Goomer. Rua Campinho, 290, Caçaroca, Serra. (27) 99794-7765. FOTO: Xuxu/Divulgação