Dia da Tapioca: conheça opções criativas para comemorar no ES

Na Raiz Brazil Tapiocaria, guacamole com carne moída (foto), costela desfiada com molho barbecue e camarões flambados com creme de coco estão na lista de tapiocas recheadas (a partir de R$ 9 a pequena). De sobremesa, o pudim de tapioca com coulis de frutas vermelhas faz sucesso (R$ 13). Rua Arthur Czartorisky, 510, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99311-9853. A unidade de Vila Velha, em Santa Mônica, funciona só com entregas (27) 99286-1533. Delivery: também pelos apps iFood e Shipp. FOTO: Davi Soares