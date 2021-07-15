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15 de julho

Dia da Tapioca: conheça opções criativas para comemorar no ES

Recheios como guacamole com carne, costela ao barbecue e doce de leite com flor de sal e limão estão no cardápio das tapiocarias

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

15 jul 2021 às 02:00
Iguaria de origem indígena que conquistou o Brasil, a tapioca tem no calendário uma data em sua homenagem: 15 de julho, o Dia Nacional da Tapioca. Ícone gastronômico do Norte e do Nordeste do país, a fécula extraída da mandioca é, além de saudável, um ingrediente bastante versátil na cozinha.
Na lista que preparamos para celebrá-la, você encontra não só a tradicional recheada, com sabores mais elaborados, mas também pudim, hambúrguer e até brownie. Confira! 

DE GUACAMOLE A PUDIM

Nos dois endereços da Oca Café Tapiocaria há opção de queijo vegano ou sem lactose para qualquer recheio do cardápio, e é possível trocar a tapioca tradicional pela rosa, em que a goma é hidratada com suco de beterraba. Entre os sabores, destaque para queijo brie, mel e amêndoas (R$ 16/150g) e doce de leite com flor de sal e limão (R$ 14/150g). Rua Gelu Vervloet dos Santos, 500, loja 13, Jardim Camburi, Vitória. Av. Antônio Gil Veloso, 646, Praia da Costa, Vila Velha. Mais informações: (27) 99720-1087. Delivery: iFood. Clube A Gazeta: 20% de desconto no valor total da conta. Veja detalhes aqui. FOTO: Oca/Divulgação   
Já comeu "brownieoca" (foto)? E hambúrguer de tapioca? Essas versões diferentonas estão no cardápio da tapiocaria Nordeste Capixaba, que no momento só está trabalhando com entregas. "Quando atendemos na loja, tem também a pizza de tapioca, e estou testando cannoli para lançar em breve", conta a proprietária, Ana Paula Paresque. Além das opções personalizáveis, em que o cliente escolhe os ingredientes do recheio (R$ 17), há no menu nove sabores salgados e cinco doces. Rua Belmiro Teixeira Pimenta, 147, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99993-1690. Delivery: iFood. Clube A Gazeta: 20% de desconto no valor total da conta. Veja detalhes aquiFOTO: Nordeste Capixaba/Divulgação   
Na Raiz Brazil Tapiocaria, guacamole com carne moída (foto), costela desfiada com molho barbecue e camarões flambados com creme de coco estão na lista de tapiocas recheadas (a partir de R$ 9 a pequena). De sobremesa, o pudim de tapioca com coulis de frutas vermelhas faz sucesso (R$ 13). Rua Arthur Czartorisky, 510, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99311-9853. A unidade de Vila Velha, em Santa Mônica, funciona só com entregas (27) 99286-1533. Delivery: também pelos apps iFood e Shipp. FOTO: Davi Soares

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