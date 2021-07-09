Dia da Pizza: confira promoções e novos sabores para a data

O Dia da Pizza é uma das datas gastronômicas mais lembradas dos últimos tempos no Brasil. A redonda, afinal, é quase uma unanimidade no país. Instituído em 1985 pelo então secretário de turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, no encerramento de um concurso de pizzas, o 10 de julho, não à toa, virou sinônimo de promoções e lançamentos nas pizzarias daqui.