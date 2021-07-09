Dia da Pizza: confira promoções e novos sabores para a data

O Dia da Pizza é uma das datas gastronômicas mais lembradas dos últimos tempos no Brasil. A redonda, afinal, é quase uma unanimidade no país. Instituído em 1985 pelo então secretário de turismo de São Paulo, Caio Luiz de Carvalho, no encerramento de um concurso de pizzas, o 10 de julho, não à toa, virou sinônimo de promoções e lançamentos nas pizzarias daqui.
Neste ano, a data cai no sábado, mas desde o início da semana diversos restaurantes capixabas já promovem ações que garantem fatias mais em conta aos pizza lovers, especialmente no delivery. Algumas você confere na lista abaixo, que traz descontos de até 50% e sabores inéditos para a temporada em 17 endereços da Grande Vitória.
NOVOS SABORES DE PIZZA
- Chicago Pizzaria - A casa oferece pizzas no estilo deep dish, ao estilo de Chicago, e acaba de relançar o sabor que mescla carne seca, queijo muçarela, cebola roxa, pimentão, pimenta dedo-de-moça, azeitona preta, alho frito, catupiry e parmesão (a partir de R$ 69,90/6 fatias). A borda recheada, cobrada à parte, pode conter catupiry, cream cheese ou cheddar. Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3535-3556. Delivery: iFood, Shipp e Uber Eats.
- Figata Pizza e Birra - Um menu especial foi criado para o Dia da Pizza e ficará disponível até domingo (11) nos dois endereços do restaurante (Praia do Canto e Shopping Vitória). São quatro sabores e cada um custa R$ 71,90 (grande) ou R$ 61,90 (média). Destaque para a Javali con Gorgonzola (molho de tomate, muçarela, linguiça de javali e tomate cereja) e para a Vegetariana Speciale (molho de tomate, muçarela, brie, tomate seco, rúcula e grão de bico temperado com ervas). (27) 3376-4441. Delivery: próprio, iFood e Shipp.
- Forneria Original - A rede carioca de delivery, que tem loja em Vila Velha, promove a Semana da Pizza com lançamentos: lombo suíno com abacaxi; lombo suíno com provolone, catupiry e alho-poró; pepperoni com abacaxi; presunto alemão com muçarela de búfala, manjericão e tomate cereja; e chocolate branco com bacon. As novas pizzas custam a partir de R$ 59. No sábado (10), todos os pedidos incluirão um refrigerante lata zero açúcar como cortesia. Delivery: (27) 2424-2020, (21) 4063-5555 e site.
- Casa Graviola - No sábado (10), das 11h30 às 21h, o restaurante vai oferecer no delivery uma pizza que reúne todos os sabores do cardápio em uma só massa (Frango ao pesto, Cogumelos ao Alho, Muçarela de Búfala com Tomate Seco e Marguerita). Quanto: R$ 62. Delivery: Neemo e iFood. Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.
- King Kone - Também no sábado (10), a pizzaria terá dois sabores inéditos no cardápio, selecionados para a data: New Bridge (fior de latte, fonduta de parmesão, pancetta, goiabada, gorgonzola e picles de jalapeño/R$ 32) e Artichoke New York (béchamel, muçarela, espinafre, coração de alcachofra e pecorino/R$ 36). As pizzas são de fermentação natural, com 25 cm de diâmetro (4 fatias). Pedidos pelo aplicativo Shipp têm frete grátis e levam de brinde uma long neck e um pote do molho de tomate da casa. Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777. Delivery também pelo iFood.
- Domino's - A rede de pizzarias lançou um novo sabor, frango em cubos com molho barbecue, que ficará disponível no mês de julho. No Dia da Pizza, dará 50% de desconto nas pizzas grandes ou médias, de massa fina ou tradicional, de qualquer sabor, para pedidos via site, aplicativo, Whatsapp, telefone e balcão. Contatos para delivery no ES: @dominoses.
- Jussaras - Dois novos sabores de pizza napolitana estrearam no cardápio fixo esta semana: Posho, com molho de tomate, frango confitado, muçarela bacon e cream cheese (R$ 45) e Verdi, opção vegana com molho verde, palmito pupunha, queijo de castanha e pesto de tomate seco (R$ 43). Praia da Costa, Vila Velha. Delivery: Shipp.
- Salsa Pizza - O cardápio acaba de ganhar sete novos sabores, sendo cinco salgados e dois doces. Destaque para a Brie con Calabrese (molho de tomate, queijo brie, muçarela e ragu de linguiça calabresa/a partir de R$ 58) e para a Socol com Geleia de Maçã (molho de tomate, muçarela, socol, geleia de maçã levemente picante e tomilho/a partir de 62). A pizza de brownie é uma novidade doce, de massa crocante com ganache, brigadeiro, brownie e nozes (a partir de R$ 45). Praia do Canto, Vitória. Delivery: (27) 3019-6677, 98114-1796, Shipp e iFood.
- Vila Rusticana - No Dia da Pizza (10), o restaurante servirá uma especial de presunto de Parma, brie e mel trufado (R$ 72, com 8 fatias). Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3534-3225.
PIZZAS COM DESCONTO E COMBOS PROMOCIONAIS
- Amadah! - A pizzaria criou um combo-degustação para a Semana da Pizza composto de duas pizzas pequenas com quatro dos sabores mais pedidos: pulled pork, cogumelos, frango ao barbecue e calabresa com gorgonzola (R$ 78,50). No sábado (10) e no domingo (11), o combo incluirá também a geleia secreta da casa + cerveja long neck. Santa Luiza, Vitória. Delivery: Shipp e iFood (frete grátis até domingo nos dois aplicativos). (27) 3097-5000.
- Cazaroto - Até domingo, a pizzaria fará uma promoção no delivery: em qualquer pedido de pizzas no tamanho Maracanã (12 fatias/45 cm de diâmetro), o cliente ganhará uma brotinho doce e um refrigerante de 1,5 litro. Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 99281-8744 .
- Comarella - No Dia da Pizza (10/07), qualquer pizza G sairá pelo valor da M, e na compra de duas pizzas G (dos sabores "Preferitas"), o cliente ganhará uma pizza P de brigadeiro. Promoção válida apenas para consumo em mesa. Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 3340-5600.
- Disk Pizza Paulista - Até sábado (10), na compra de uma pizza G, a segunda sai com 50% de desconto (aplicado na de menor valor). Jardim da Penha, Vitória. Delivery: (27) 3200-3911 e aplicativos Disk Pizza Paulista e iFood.
- Don Camaleone - A forneria vai comemorar o Dia da Pizza na próxima terça (13), com um rodízio especial a R$ 56 por pessoa. O atendimento será por ordem de chegada. Praia do Canto, Vitória. (27) 3225-2995.
- La Musa - No Dia da Pizza, a casa terá um combo promocional que inclui: 1 pizza marguerita, 1 pizza de calabresa, 1 molho pesto extra, 1 par de meias personalizadas e 2 cervejas long neck. No dia 10/07, o kit sai de R$ 118 por R$ 88 para consumo no restaurante e de R$ 136 por R$ 98 para pedidos via Shipp. Quantidade limitada. Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
- Maledita - No Dia da Pizza (10/07), a pizzaria fará uma promoção "leve 3, pague 2", válida para consumo no local e para pedidos via Shipp. A terceira pizza, que é grátis, pode ser Marguerita, Calabresa, Mozzarella ou Chavito (de doce de leite). Itaparica, Vila Velha. (27) 3534-6465.
- Pizzaria Roberta - A casa oferece mais de 50 sabores de pizza e no Dia da Pizza (10/07) colocará três deles em promoção. Calabresa, Marguerita e Banana Caramelada sairão de R$ 51 por R$ 39 no tamanho grande, das 18h às 23h, tanto para consumo em mesa quanto no delivery. Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Delivery: (27) 99751-5739 e iFood.