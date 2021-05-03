Brasil é o terceiro país onde mais se consome cerveja no mundo

Segundo pesquisas, o brasileiro consome em média seis litros de cerveja por mês Crédito: Carlos Alberto Silva

O Brasil é o terceiro país que mais consome cerveja no mundo, ficando atrás somente da China e dos Estados Unidos. É o que releva um estudo divulgado pela plataforma CupomValido.com.br, que compilou dados de pesquisas da Credit Suisse, Euromonitor e Statista sobre o consumo da bebida.

O brasileiro consome em média seis litros de cerveja por mês, e seu gasto médio por semana com o produto foi de R$ 46. No mês, totaliza R$ 184, o que representa 16% do custo do salário mínimo nacional. Além disso, 9% dos pesquisados gastam acima de R$ 101 por semana.

De acordo com o levantamento, a Skol é a cerveja mais vendida no Brasil, seguida por Brahma e Antarctica, respectivamente - as três marcas pertencem à Ambev. Na quarta posição fica a Schin, e a Itaipava na quinta.

A Heineken também está entre as preferidas, porém, segundo avaliação do Credit Suisse, a diferença entre as cervejas preferidas e as cervejas mais consumidas pode ser explicada por falta de estoque e preços elevados, dois problemas recentemente citados pelos donos de bares.

DO SABOR À EMBALAGEM

O principal fator para a escolha de uma marca em detrimento da outra foi o sabor. O preço e o estilo da cerveja também entraram em consideração, porém na segunda e na terceira posição, respectivamente.

A embalagem de preferência, com 47% das escolhas dos entrevistados, é a garrafa de vidro. Cerveja em lata foi a segunda opção, com 39% da preferência.

O CONSUMO EM OUTROS PAÍSES

A China é o país onde mais se bebe cerveja, com 27% do consumo mundial. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar, com 13%, e o Brasil ocupa a terceira posição, com um índice de 7%.

No cenário mundial, a cerveja mais vendida é a Snow, com 5,5% de participação de mercado, e a segunda é a Tsingtao (ambas são chinesas). A Bud Light e a Budweiser, ambas dos Estados Unidos, ficam na terceira e na quarta posição, respectivamente. Em quinto na pesquisa aparece a Skol, do Brasil, com 2,1% de participação de mercado.