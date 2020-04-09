Bares e restaurantes vendem vouchers para enfrentar a quarentena

Vouchers poderão ser usados em futuras reuniões com amigos nos estabelecimentos Crédito: Shutterstock

Fechados após uma medida do governo estadual para conter o avanço do novo coronavírus , bares, restaurantes e cervejarias do Espírito Santo estão recorrendo à venda de vouchers para tentar manter a contabilidade em dia, enquanto continuam impossibilitados de funcionar com as portas abertas.

Grandes marcas de cervejas, como Heineken e Stella Artois, criaram uma rede solidária na internet para apoiar estabelecimentos em plena crise, e os aliados para o sucesso da empreitada são os clientes desses locais.

A ação da cervejaria holandesa, "Brinde do Bem" , vai apoiar mais de 90 estabelecimentos capixabas. Para participar da campanha, o cliente deve escolher o local que mais frequenta e comprar vouchers nos valores de R$ 25, R$ 50, R$ 75 ou R$ 100, que serão convertidos em consumação quando o estabelecimento puder reabrir, após a quarentena.

A cervejaria irá dobrar o valor de cada contribuição, ou seja: se um voucher de R$ 100 for comprado, serão contabilizados na conta do estabelecimento R$ 200, e assim por diante. Alguns bares e restaurantes darão brindes aos clientes ou mesmo aumentarão em 20% o valor da contribuição. Por exemplo: quem pagou R$ 100 pelo voucher pode receber até R$ 120 de consumação. Outras casas prometem elevar o valor da contribuição em até 100%.

APOIO FUNDAMENTAL

Sérgio Falcetti, um dos proprietários do Blackjack Bar, em Vila Velha, decidiu participar da campanha da Heineken. "O dinheiro arrecadado será usado para pagar as contas que ficaram abertas. Muitas precisaram ser renegociadas por causa da crise. O apoio dos frequentadores é fundamental para vencermos esse desafio", desabafa o empresário, dizendo-se surpreso com a boa receptividade dos clientes, especialmente nas redes sociais.

"As pessoas estão compartilhando o link da campanha e engajados na divulgação. Mais de 60 clientes já compraram o voucher em quatro dias. Conseguimos arrecadar quase R$ 8 mil. Vamos usar a verba como capital de giro", comemora.

O Blackjack Bar e Petiscaria fica em Praia das Gaivotas, Vila Velha Crédito: Blackjack/Instagram

FOCO EM RESTAURANTES

A iniciativa da marca Stella Artois é similar à da Heineken. Uma das diferenças é que a campanha da cervejaria de origem belga tem como foco os restaurantes. Para comprar os vouchers de consumação, basta acessar o site Apoie um Restaurante e escolher o estabelecimento de preferência. São cerca de 2.550 beneficiados em todo o país. Com limitação de um voucher por CPF, o cliente paga R$ 50 e ganha R$ 100 para gastar assim que o restaurante reabrir.

Nas duas campanhas, as consumações têm validade até 31 de dezembro de 2020. Confira abaixo alguns estabelecimentos capixabas que estão sendo apoiados pelos projetos e ainda possuem vouchers disponíveis: