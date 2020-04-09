Bares e restaurantes vendem vouchers para enfrentar a quarentena

Fechados após uma medida do governo estadual para conter o avanço do novo coronavírus, bares, restaurantes e cervejarias do Espírito Santo estão recorrendo à venda de vouchers para tentar manter a contabilidade em dia, enquanto continuam impossibilitados de funcionar com as portas abertas.
Grandes marcas de cervejas, como Heineken e Stella Artois, criaram uma rede solidária na internet para apoiar estabelecimentos em plena crise, e os aliados para o sucesso da empreitada são os clientes desses locais.
A ação da cervejaria holandesa, "Brinde do Bem", vai apoiar mais de 90 estabelecimentos capixabas. Para participar da campanha, o cliente deve escolher o local que mais frequenta e comprar vouchers nos valores de R$ 25, R$ 50, R$ 75 ou R$ 100, que serão convertidos em consumação quando o estabelecimento puder reabrir, após a quarentena.
A cervejaria irá dobrar o valor de cada contribuição, ou seja: se um voucher de R$ 100 for comprado, serão contabilizados na conta do estabelecimento R$ 200, e assim por diante. Alguns bares e restaurantes darão brindes aos clientes ou mesmo aumentarão em 20% o valor da contribuição. Por exemplo: quem pagou R$ 100 pelo voucher pode receber até R$ 120 de consumação. Outras casas prometem elevar o valor da contribuição em até 100%.
APOIO FUNDAMENTAL
Sérgio Falcetti, um dos proprietários do Blackjack Bar, em Vila Velha, decidiu participar da campanha da Heineken. "O dinheiro arrecadado será usado para pagar as contas que ficaram abertas. Muitas precisaram ser renegociadas por causa da crise. O apoio dos frequentadores é fundamental para vencermos esse desafio", desabafa o empresário, dizendo-se surpreso com a boa receptividade dos clientes, especialmente nas redes sociais.
"As pessoas estão compartilhando o link da campanha e engajados na divulgação. Mais de 60 clientes já compraram o voucher em quatro dias. Conseguimos arrecadar quase R$ 8 mil. Vamos usar a verba como capital de giro", comemora.
FOCO EM RESTAURANTES
A iniciativa da marca Stella Artois é similar à da Heineken. Uma das diferenças é que a campanha da cervejaria de origem belga tem como foco os restaurantes. Para comprar os vouchers de consumação, basta acessar o site Apoie um Restaurante e escolher o estabelecimento de preferência. São cerca de 2.550 beneficiados em todo o país. Com limitação de um voucher por CPF, o cliente paga R$ 50 e ganha R$ 100 para gastar assim que o restaurante reabrir.
Nas duas campanhas, as consumações têm validade até 31 de dezembro de 2020. Confira abaixo alguns estabelecimentos capixabas que estão sendo apoiados pelos projetos e ainda possuem vouchers disponíveis:
- BLACKJACK BAR
- Rua Maria Nilce Magalhães, 37/31, Praia das Gaivotas, Vila Velha
- THE TAP HOUSE
- Rua João da Cruz, 151, loja 02, Praia do Canto, Vitória
- OVERTIME
- Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória
- WANTED PUB
- Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória
- EMPÓRIO SÃO MIGUEL
- Av. Pres. Kenedy, 45, Vila Nova, Colatina
- CORRERIA MUSIC BAR
- Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha
- DON AGUILAR
- Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha
- CHOPERIA CHOPPIN
- Av. Antônio Gil Veloso, 646, Praia da Costa, Vila Velha
- SABOR DA CACHAÇA
- Av. Dante Michelini, 775 - Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória
- OLI OLI DRINKERIA
- Av. Fidelis Ferrari, 113, Castelo Branco, Colatina
- BOTECO DO CARANGUEJO
- R. Carlos Silva, 4, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim
- KIKOS RESTAURANTE E PIZZARIA
- Av. Beira-Rio, s/n - Guandú, Cachoeiro de Itapemirim
- RESTAURANTE CASARÃO
- Tv. Pinheiro, 10, Conceição da Barra
- DOM CALMON
- Br 262, Km 90, Pedra Azul, Domingos Martins
- LINDOAR GRILL
- Av. Pres. Costa e Silva, 606-680, Novo Horizonte, Linhares
- RESTAURANTE CAFÉ HAUS
- Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa
- RESTAURANTE NINHO DA ROXINHA
- Rua do Limão, 350, São João, Serra
- PETISCOS & CIA
- V. de Resende, 82, Av. Gov. Eurico Vieira de Rezende, Guriri, São Mateus
- KING KONE PIZZA BAR
- Edifício Portinari. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória
- EGYPT PUB
- Rua João Mucelini, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim
- CERVEJARIA NA PRAÇA TAP HOUSE
- Rua Vieira Machado, Conj. BNH, Muqui
- BAR PEDÁGIO
- Rua Vergílio Silva, 536, Morro do Paraíso, Iconha
- BAR LADYM
- Rua Francisco Teixeira Tardin, 5, Santo Antônio, Colatina