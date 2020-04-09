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Crise na gastronomia

Bares e restaurantes vendem vouchers para enfrentar a quarentena

Clientes que aderirem a campanhas de apoio a estabelecimentos fechados durante a pandemia ganham brindes e até o dobro do valor investido para usar na reabertura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 14:00

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 14:00

Brinde com canecas de cerveja
Vouchers poderão ser usados em futuras reuniões com amigos nos estabelecimentos Crédito: Shutterstock
Fechados após uma medida do governo estadual para conter o avanço do novo coronavírus, bares, restaurantes e cervejarias do Espírito Santo estão recorrendo à venda de vouchers para tentar manter a contabilidade em dia, enquanto continuam impossibilitados de funcionar com as portas abertas.
Grandes marcas de cervejas, como Heineken e Stella Artois, criaram uma rede solidária na internet para apoiar estabelecimentos em plena crise, e os aliados para o sucesso da empreitada são os clientes desses locais.

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A ação da cervejaria holandesa, "Brinde do Bem", vai apoiar mais de 90 estabelecimentos capixabas. Para participar da campanha, o cliente deve escolher o local que mais frequenta e comprar vouchers nos valores de R$ 25, R$ 50, R$ 75 ou R$ 100, que serão convertidos em consumação quando o estabelecimento puder reabrir, após a quarentena. 
A cervejaria irá dobrar o valor de cada contribuição, ou seja: se um voucher de R$ 100 for comprado, serão contabilizados na conta do estabelecimento R$ 200, e assim por diante. Alguns bares e restaurantes darão brindes aos clientes ou mesmo aumentarão em 20% o valor da contribuição. Por exemplo: quem pagou R$ 100 pelo voucher pode receber até R$ 120 de consumação. Outras casas prometem elevar o valor da contribuição em até 100%.

APOIO FUNDAMENTAL

Sérgio Falcetti, um dos proprietários do Blackjack Bar, em Vila Velha, decidiu participar da campanha da Heineken. "O dinheiro arrecadado será usado para pagar as contas que ficaram abertas. Muitas precisaram ser renegociadas por causa da crise. O apoio dos frequentadores é fundamental para vencermos esse desafio", desabafa o empresário, dizendo-se surpreso com a boa receptividade dos clientes, especialmente nas redes sociais.
"As pessoas estão compartilhando o link da campanha e engajados na divulgação. Mais de 60 clientes já compraram o voucher em quatro dias. Conseguimos arrecadar quase R$ 8 mil. Vamos usar a verba como capital de giro", comemora.
Blackjack Bar e Petiscaria fica em Praia das Gaivotas, em Vila Velha
O Blackjack Bar e Petiscaria fica em Praia das Gaivotas, Vila Velha Crédito: Blackjack/Instagram

FOCO EM RESTAURANTES

A iniciativa da marca Stella Artois é similar à da Heineken. Uma das diferenças é que a campanha da cervejaria de origem belga tem como foco os restaurantes. Para comprar os vouchers de consumação, basta acessar o site Apoie um Restaurante e escolher o estabelecimento de preferência. São cerca de 2.550 beneficiados em todo o país. Com limitação de um voucher por CPF, o cliente paga R$ 50 e ganha R$ 100 para gastar assim que o restaurante reabrir.
Nas duas campanhas, as consumações têm validade até 31 de dezembro de 2020. Confira abaixo alguns estabelecimentos capixabas que estão sendo apoiados pelos projetos e ainda possuem vouchers disponíveis:
  • BLACKJACK BAR
  • Rua Maria Nilce Magalhães, 37/31, Praia das Gaivotas, Vila Velha

  • THE TAP HOUSE
  • Rua João da Cruz, 151, loja 02, Praia do Canto, Vitória

  • OVERTIME
  • Rua Comissário Octávio Queiroz, 150, Jardim da Penha, Vitória

  • WANTED PUB
  • Rua  Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória

  • EMPÓRIO SÃO MIGUEL
  • Av. Pres. Kenedy, 45, Vila Nova, Colatina

  • CORRERIA MUSIC BAR
  • Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha

  • DON AGUILAR
  • Rua Rio Branco, 08, Praia da Costa, Vila Velha

  • CHOPERIA CHOPPIN
  •  Av. Antônio Gil Veloso, 646, Praia da Costa, Vila Velha

  • SABOR DA CACHAÇA
  • Av. Dante Michelini, 775 - Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória

  • OLI OLI DRINKERIA 
  • Av. Fidelis Ferrari, 113, Castelo Branco, Colatina

  • BOTECO DO CARANGUEJO
  • R. Carlos Silva, 4, Sumaré, Cachoeiro de Itapemirim

  • KIKOS RESTAURANTE E PIZZARIA
  • Av. Beira-Rio, s/n - Guandú, Cachoeiro de Itapemirim

  • RESTAURANTE CASARÃO
  • Tv. Pinheiro, 10, Conceição da Barra

  • DOM CALMON
  • Br 262, Km 90, Pedra Azul, Domingos Martins

  • LINDOAR GRILL
  • Av. Pres. Costa e Silva, 606-680, Novo Horizonte, Linhares

  • RESTAURANTE CAFÉ HAUS
  • Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa

  • RESTAURANTE NINHO DA ROXINHA
  • Rua do Limão, 350, São João, Serra

  • PETISCOS & CIA
  • V. de Resende, 82, Av. Gov. Eurico Vieira de Rezende, Guriri, São Mateus

  • KING KONE PIZZA BAR
  • Edifício Portinari. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória

  • EGYPT PUB
  • Rua João Mucelini, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim

  • CERVEJARIA NA PRAÇA TAP HOUSE
  • Rua Vieira Machado, Conj. BNH, Muqui

  • BAR PEDÁGIO
  • Rua Vergílio Silva, 536, Morro do Paraíso, Iconha

  • BAR LADYM
  • Rua Francisco Teixeira Tardin, 5, Santo Antônio, Colatina

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