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Comida e arte

3° Circuito da Moqueca Capixaba promete agitar Manguinhos

Evento acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro em sete restaurantes do balneário, com degustação de versões especiais do prato a R$ 30
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

20 out 2021 às 13:53

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:53

Moqueca de Cação com Camarão VM do Espaço Maresias
Durante o evento, a moqueca estará disponível em diferentes versões  Crédito: Márcio Scheppa
O balneário de Manguinhos, na Serra, recebe o 3º Circuito da Moqueca Capixaba, nos dias 30 e 31 de outubro, das 12h às 17h. Durante o evento, sete restaurantes servirão versões do tradicional prato tanto em porções de tamanho reduzido, para degustação, como em opções à la carte para almoçar em família. Além da gastronomia, o artesanato local também será um atrativo.
Com um estilo dinâmico, os sete restaurantes do circuito oferecerão as porções de degustação da moqueca em estandes montados na frente dos próprios estabelecimentos, no valor de R$ 30 cada uma.
“Essa degustação vem em uma cumbuquinha para a pessoa pegar e comer andando. Assim, ela consegue degustar em outros restaurantes. O sentido do circuito é andante, não para ficar parado em um único local”, explicou Elba Sanidei, uma das organizadoras do circuito e proprietária do Espaço Maria Mariana, que também participa do festival. 
Estilo de degustação da moqueca do Espaço Maria Mariana
Porções para degustação de moqueca serão vendidas em frente aos restaurantes Crédito: Márcio Scheppa
O balneário é conhecido por ser um polo gastronômico na Serra com ênfase em moquecas e frutos do mar. A organização do evento ressalta que os restaurantes de Manguinhos funcionarão normalmente, oferecendo desconto de 10% no valor das moquecas do circuito para os visitantes que preferirem almoçar.
“Queremos que as pessoas venham para passar o dia inteiro, conhecer as ruas, ver as paisagens e os cafés. Pedimos para os turistas andarem pela vila, e podem trazer bicicleta”, salientou Elba.
Duas docerias também participam do Circuito, oferecendo taças criativas e deliciosas. Cada sobremesa, na porção de degustação, custa R$ 20.

FEIRA DE ARTE

Uma outra vertente do Circuito da Moqueca Capixaba é a união dos moradores da vila em torno da cultura local, e o movimento artístico D'Manguinhos cumprirá esse papel trazendo uma feira de artesanato a céu aberto.
“Serão apenas artistas que moram em Manguinhos. Teremos cerâmica, pintura e também plantas, pães, bolos... é uma mistura de tudo o que eles fazem lá. A gente sempre quis que a comunidade de Manguinhos ficasse mais ativa e abrisse a sua casa”, afirmou Elba.
CONHEÇA OS PRATOS DOS RESTAURANTES PARTICIPANTES
Moqueca 'Surpresa Maratimba' do restaurante Estação Primeira de Manguinhos
Surpresa Maratimba do Restaurante Estação Primeira de Manguinhos   Crédito: Márcio Scheppa
Restaurante Estação Primeira de Manguinhos 
  • Moqueca: Surpresa Maratimba, com filé de baiacu.
  • Mais informações: (27) 3243 2687, 3243 4181 e 99527 7498.
  • Instagram: @estacao_primeira_de_manguinhos
Moqueca: Moqueca Vegana Capixaba do Espaço Maria Mariana
Moqueca Capixaba Vegana do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa
Espaço Maria Mariana
  • Moquecas: Maria Mariana, com filé de cação, camarão, siri e polvo, e Moqueca Vegana Capixaba, com palmito e cogumelos shiitake, shimeji e Paris.
  • Mais informações: (27) 99838-4089.
  • Instagram: @espacomariamariana.
Moqueca: Moqueca de camarão a moda Enseada
Moqueca de Camarão à Moda Enseada do restaurante Enseada de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa
Restaurante Enseada de Manguinhos
  • Moqueca: Moqueca de Camarão à Moda Enseada.
  • Mais informações: (27) 3243-1413 e (27) 99641-8917.
  • Instagram: @enseadamanguinhos.
Moqueca: Catado de lagosta com robalo
Catado de lagosta com robalo do restaurante Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa
Restaurante Recanto das Estrelas 
  • Moqueca: Catado de lagosta com robalo.  
  • Mais informações: (27) 99846-3170
  • Instagram: @recantodasestrelasoficial.
Moqueca de Cação com Camarão VM do Espaço Maresias
Moqueca de Cação com Camarão VM do Espaço Maresias Crédito: Márcio Scheppa
Espaço Maresia’s
  • Moqueca de Cação com Camarão VM.
  • Mais informações: (27) 99257-6240.
  • Instagram: @espacomaresias.
Moqueca: Moqueca de Dourado do restaurante Chico Bento
Moqueca de dourado do restaurante Chico Bento Crédito: Márcio Scheppa
Espaço Chico Bento 
  • Moqueca de Dourado.
  • Mais informações: (27) 98131-8774.
  • Instagram: @daoborba.
Moquecas da Casa do restaurante Pierrot da Praia
Moqueca capixaba do restaurante Pierrot da Praia Crédito: Márcio Scheppa
Restaurante Pierrot da Praia
  • Moqueca: todas as opções do cardápio da casa.
  • Mais informações: (27) 3243-1677.
  • Facebook: @RestaurantePierrotDaPraiaManguinhos.

SOBREMESAS 

Taça Morangoffe da doceria MaviSucrée
Taça Morangoffee da doceria MaviSucrée Crédito: Márcio Scheppa
MaviSucrée Doceria 
  • Sobremesa: Taça Morangoffee - Crocante de biscoito, creme belga, creme Ninho, geleia de morango, morangos frescos, suspiro e 1 bola de sorvete.
  • Instagram: @mavisucree_doceria.
Taça Honey Be da confeitaria
Taça Honey Be da Carmen Carloni Confeitaria Crédito: Carmen Carloni
Carmen Carloni Confeitaria
  • Sobremesa: Taça Honey Be, com base de creme belga, pão de mel, sorvete de doce de leite em pedaços e cobertura de chocolate.
  • Mais informações: (27) 99978-0725.
3º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA
Quando: 30 e 31 de outubro, das 12 h às 17 h
Onde: Balneário de Manguinhos, Serra
Quanto: R$ 30 a porção individual para degustação de moqueca e R$ 20 a porção individual para degustação de sobremesa.

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