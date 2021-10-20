3° Circuito da Moqueca Capixaba promete agitar Manguinhos

O balneário de Manguinhos, na Serra, recebe o 3º Circuito da Moqueca Capixaba, nos dias 30 e 31 de outubro, das 12h às 17h. Durante o evento, sete restaurantes servirão versões do tradicional prato tanto em porções de tamanho reduzido, para degustação, como em opções à la carte para almoçar em família. Além da gastronomia, o artesanato local também será um atrativo.
Com um estilo dinâmico, os sete restaurantes do circuito oferecerão as porções de degustação da moqueca em estandes montados na frente dos próprios estabelecimentos, no valor de R$ 30 cada uma.
“Essa degustação vem em uma cumbuquinha para a pessoa pegar e comer andando. Assim, ela consegue degustar em outros restaurantes. O sentido do circuito é andante, não para ficar parado em um único local”, explicou Elba Sanidei, uma das organizadoras do circuito e proprietária do Espaço Maria Mariana, que também participa do festival.
O balneário é conhecido por ser um polo gastronômico na Serra com ênfase em moquecas e frutos do mar. A organização do evento ressalta que os restaurantes de Manguinhos funcionarão normalmente, oferecendo desconto de 10% no valor das moquecas do circuito para os visitantes que preferirem almoçar.
“Queremos que as pessoas venham para passar o dia inteiro, conhecer as ruas, ver as paisagens e os cafés. Pedimos para os turistas andarem pela vila, e podem trazer bicicleta”, salientou Elba.
Duas docerias também participam do Circuito, oferecendo taças criativas e deliciosas. Cada sobremesa, na porção de degustação, custa R$ 20.
FEIRA DE ARTE
Uma outra vertente do Circuito da Moqueca Capixaba é a união dos moradores da vila em torno da cultura local, e o movimento artístico D'Manguinhos cumprirá esse papel trazendo uma feira de artesanato a céu aberto.
“Serão apenas artistas que moram em Manguinhos. Teremos cerâmica, pintura e também plantas, pães, bolos... é uma mistura de tudo o que eles fazem lá. A gente sempre quis que a comunidade de Manguinhos ficasse mais ativa e abrisse a sua casa”, afirmou Elba.
CONHEÇA OS PRATOS DOS RESTAURANTES PARTICIPANTES
Restaurante Estação Primeira de Manguinhos
- Moqueca: Surpresa Maratimba, com filé de baiacu.
- Mais informações: (27) 3243 2687, 3243 4181 e 99527 7498.
- Instagram: @estacao_primeira_de_manguinhos
Espaço Maria Mariana
- Moquecas: Maria Mariana, com filé de cação, camarão, siri e polvo, e Moqueca Vegana Capixaba, com palmito e cogumelos shiitake, shimeji e Paris.
- Mais informações: (27) 99838-4089.
- Instagram: @espacomariamariana.
Restaurante Enseada de Manguinhos
- Moqueca: Moqueca de Camarão à Moda Enseada.
- Mais informações: (27) 3243-1413 e (27) 99641-8917.
- Instagram: @enseadamanguinhos.
Restaurante Recanto das Estrelas
- Moqueca: Catado de lagosta com robalo.
- Mais informações: (27) 99846-3170
- Instagram: @recantodasestrelasoficial.
Espaço Maresia’s
- Moqueca de Cação com Camarão VM.
- Mais informações: (27) 99257-6240.
- Instagram: @espacomaresias.
Espaço Chico Bento
- Moqueca de Dourado.
- Mais informações: (27) 98131-8774.
- Instagram: @daoborba.
Restaurante Pierrot da Praia
- Moqueca: todas as opções do cardápio da casa.
- Mais informações: (27) 3243-1677.
- Facebook: @RestaurantePierrotDaPraiaManguinhos.
SOBREMESAS
MaviSucrée Doceria
- Sobremesa: Taça Morangoffee - Crocante de biscoito, creme belga, creme Ninho, geleia de morango, morangos frescos, suspiro e 1 bola de sorvete.
- Instagram: @mavisucree_doceria.
Carmen Carloni Confeitaria
- Sobremesa: Taça Honey Be, com base de creme belga, pão de mel, sorvete de doce de leite em pedaços e cobertura de chocolate.
- Mais informações: (27) 99978-0725.
3º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA
Quando: 30 e 31 de outubro, das 12 h às 17 h
Onde: Balneário de Manguinhos, Serra
Quanto: R$ 30 a porção individual para degustação de moqueca e R$ 20 a porção individual para degustação de sobremesa.
Quando: 30 e 31 de outubro, das 12 h às 17 h
Onde: Balneário de Manguinhos, Serra
Quanto: R$ 30 a porção individual para degustação de moqueca e R$ 20 a porção individual para degustação de sobremesa.