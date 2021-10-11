Zilu posta foto dando selinho em amiga e recebe ataques na web

Zilu Carmago publicou uma foto dando selinho em sua amiga Crédito: Reprodução/ Instagram/ @zilucamargooficial

Parece que um simples selinho foi motivo de comentários negativos nas redes sociais de Zilu Camargo, no último domingo (10). Ao publicar uma foto mostrando aos seguidores como costuma cumprimentar as amigas, a socialite recebeu vários ataques da web.

Na legenda da foto, a ex-esposa de Zezé di Camargo relembrou o gesto que ficou marcado por Hebe Camargo. "Como fazia nossa saudosa #hebecamargo! Quando somos amigas e irmãs como presente de Deus! Esse é nosso jeito de cumprimento", escreveu Zilu.

Em seguida, vários comentários surgiram na publicação desaprovando a forma de demonstração de amizade da mãe de Wanessa. "Não precisamos beijar ninguém para demonstrar amizade. Basta ter consideração, respeito, etc.", disse uma seguidora.

O público que acompanha Zilu não ficou muito satisfeito. "Decepcionante", "Só faltava isso" e "Não acho bonito nem legal", foram outros comentários publicados na postagem.