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Amor de amigas

Zilu posta foto dando selinho em amiga e recebe ataques na web

Ao publicar uma foto mostrando aos seguidores como costuma cumprimentar as amigas, a socialite recebeu vários ataques de internautas
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 

11 out 2021 às 13:28

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 13:28

Zilu dando selinho em amiga
Zilu Carmago publicou uma foto dando selinho em sua amiga Crédito: Reprodução/ Instagram/ @zilucamargooficial
Parece que um simples selinho foi motivo de comentários negativos nas redes sociais de Zilu Camargo, no último domingo (10). Ao publicar uma foto mostrando aos seguidores como costuma cumprimentar as amigas, a socialite recebeu vários ataques da web.
Na legenda da foto, a ex-esposa de Zezé di Camargo relembrou o gesto que ficou marcado por Hebe Camargo. "Como fazia nossa saudosa #hebecamargo! Quando somos amigas e irmãs como presente de Deus! Esse é nosso jeito de cumprimento", escreveu Zilu.
Em seguida, vários comentários surgiram na publicação desaprovando a forma de demonstração de amizade da mãe de Wanessa. "Não precisamos beijar ninguém para demonstrar amizade. Basta ter consideração, respeito, etc.", disse uma seguidora.
O público que acompanha Zilu não ficou muito satisfeito. "Decepcionante", "Só faltava isso" e "Não acho bonito nem legal", foram outros comentários publicados na postagem. 
Entretanto, a filha da socialite, Camila Camargo, demonstrou não ter se importado com a amizade da mãe. "Lindas", deixou Camila na postagem que viralizou. 

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