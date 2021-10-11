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Laryssa Ayres anuncia namoro com a influenciadora Thais Ribeiro e se declara

'A gente sempre sabe quando é algo maior', afirmou a atriz na web
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 10:19

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 10:19

Laryssa Ayres anuncia namoro com a influenciadora Thais Ribeiro
Laryssa Ayres anuncia namoro com a influenciadora Thais Ribeiro Crédito: Instagram/ @laryssa_ayres
A atriz Laryssa Ayres, 24, anunciou na noite deste domingo (10) que está namorando a influenciadora Thais Ribeiro. Em um post publicado em suas redes sociais, ela afirmou que não estava procurando um novo amor e se declarou à namorada.
"Dizem que coisas especiais acontecem quando você não está esperando... Eu não estava, muito menos à procura, mas houve o encontro e foi ali que eu senti que havia chegado para mim uma história. A gente sempre sabe quando é algo maior", disse.
"Seus gestos e jeitos me convidam a renovar os votos com o amor", continuou a atriz, que recebeu uma série de comentários a parabenizando pela novidade. Ribeiro também postou a mesma foto e afirmou que "ser livre com você é ainda mais lindo!".
Ayres tornou público em julho o término de seu namoro com a também atriz Maria Maya, após mais de dois anos juntos. As duas haviam oficializado o namoro no Carnaval de 2019 quando estiveram no Nosso Camarote, do Carnaval do Rio.
A atriz esteve recentemente no elenco da novela "Gêneses" (Record), onde representou Sarai, na fase Ur dos Caldeus. Antes disso, ela esteve no elenco de "O Sétimo Guardião" (Globo, 2018) e "Malhação" (Globo), entre os anos de 2015 e 2017.

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