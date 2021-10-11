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Nova Angel?

Camila Queiroz aparece loira nos bastidores de 'Verdades Secretas 2'

A atriz compartilhou com seus fãs, na noite deste domingo (10), fotos e vídeos de bastidores da novela "Verdades Secretas 2", que estreia no próximo dia 20 no Globoplay.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 out 2021 às 09:49

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 09:49

Camila Queiroz
Nas imagens compartilhadas pela atriz, ela aparece loira e com roupas sensuais Crédito: Reprodução @Camilaqueiroz
A atriz Camila Queiroz, 28, compartilhou com seus fãs, na noite deste domingo (10), fotos e vídeos de bastidores da novela "Verdades Secretas 2", que estreia no próximo dia 20 no Globoplay. Nas imagens, ela aparece loira e com roupas sensuais.
"Dez dias para Angel chegar. São seis anos aguardando esse momento. Como segurar a ansiedade? Vocês estão prontos?", questionou atriz no Instagram. "Cada dia mais foda, mais gata, mais talentosa", elogiou seu marido, o ator Klebber Toledo, 35.
Escrita por Walcyr Carrasco e com direção artística de Amora Mautner, "Verdades Secretas 2" será uma continuação da primeira leva de episódios e se passa seis anos depois, com a busca pela verdade sobre a morte de Alex (Rodrigo Lombardi).
Giovanna (Ágatha Moreira) estará de volta e fará de tudo para colocar Angel (Camila Queiroz) na cadeia pela morte de seu pai. As duas viverão em guerra e o confronto ficará ainda mais acirrado com a chegada de Cristiano (Romulo Estrela), investigador particular contratado por Giovanna que tenta se aproximar de Angel.
Dessa forma, Angel, Cristiano e Giovanna acabarão envolvidos em um triângulo amoroso cheio de segredos. A nova produção terá 50 capítulos e só deve chegar à TV aberta em 2023. O título também tem grandes chances de ganhar uma terceira temporada.

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