Reality show

A Fazenda 13: Day expõe relacionamento de Bil e dispara: 'Podre como pessoa'

'Calada vence', afirmou Stefani Bays, apontada como ex-affair do peão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2021 às 09:03

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 09:03

Dayane Mello e Bil Araújo estão em A Fazenda 13
Dayane Mello e Bil Araújo estão em A Fazenda 13 Crédito: Reprodução/Instagram
Não é novidade que muitos dos peões de A Fazenda 13 já se conheciam antes do reality. Tanto que Dayane Mello fez um exposed do colega de confinamento Bil Araújo na madrugada deste sábado (9) e não poupou críticas. "Podre como pessoa", disse ela.
Durante conversa com Aline Mineiro, Day contou que conhecia Bil e que sua impressão já não era boa antes do programa, relatando detalhes de como ele teria terminado seu relacionamento com a influenciadora Stéfani Bays, que esteve em A Fazenda 12.
"Ele chegou, nem olhou na cara, como se ela fosse uma estranha. Foi assim que eu conheci ele, dessa maneira, tratando ela como uma estranha, ela chorando. Ele é podre como pessoa, como homem como tudo. Ele não presta", disparou a peoa.
"Um homem que transa contigo por um mês, todos os dias, e depois liga e diz não vou poder ficar contigo porque vou para um reality, porque agora vou me concentrar no reality. E no outro dia eles se encontram na festa e ele nem olha na cara dela", continuou.
O relacionamento de Bill e Stefani chegou a ser especulado antes do programa após os dois serem flagrados aos beijos. Com o início do reality, no entanto, surgiram boatos de que estaria namorando outra garota há cerca de quatro meses.
Na ocasião, Stefani postou frase, em seu Twitter, que foram apontadas como indiretas ao ex-BBB. "Deve estar escrito otária na minha cara" e "a conta não fecha", escreveu ela. Já neste sábado, ela postou: "Calada ganha", após comentário de Day.

