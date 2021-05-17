William Bonner surpreende e surge de barba no Jornal Nacional

Há cerca de 25 anos apresentando o Jornal Nacional, o principal noticiário televisivo do Brasil, da TV Globo, o jornalista William Bonner surpreendeu na noite desta segunda-feira (17) com um novo visual: de barba. Nas redes sociais, a informação veio como 'furo' e rendeu muita repercussão. O editor-chefe do jornal acabou de voltar das férias.