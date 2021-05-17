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Bombando na web

William Bonner surpreende e surge de barba no Jornal Nacional

O novo visual de Bonner, 57 anos, tomou as redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados na internet

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 20:56

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

17 mai 2021 às 20:56
Rede Globo
Bonner surpreende e surge de barba Crédito: Reprodução | TV Globo
Há cerca de 25 anos apresentando o Jornal Nacional, o principal noticiário televisivo do Brasil, da TV Globo, o jornalista William Bonner surpreendeu na noite desta segunda-feira (17) com um novo visual: de barba. Nas redes sociais, a informação veio como 'furo' e rendeu muita repercussão. O editor-chefe do jornal acabou de voltar das férias.
O novo visual de Bonner, 57 anos, tomou as redes sociais, sendo um dos assuntos mais comentados na internet:
O influencer Hugo Gloss não ficaria de fora e fez publicação elogiando o visual de Bonner:

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