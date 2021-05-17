Caiu do 5° andar

Bolsonaro lamenta morte de MC Kevin em mensagem nas redes

"Fiz no início do ano uma partida de futebol na Vila Belmiro, Santos (SP). Entre os participantes, o MC Kevin, o qual perdeu sua vida no dia de ontem. Que Deus conforte sua alma e ampare sua família e amigos", escreveu Bolsonaro

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:16

Agência FolhaPress

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) lamentou, na tarde desta segunda-feira (17), a morte de MC Kevin. O funkeiro faleceu ao cair da sacada de um quarto de hotel no Rio de Janeiro na noite de domingo (16).
"Fiz no início do ano uma partida de futebol na Vila Belmiro, Santos (SP). Entre os participantes, o MC Kevin, o qual perdeu sua vida no dia de ontem. Que Deus conforte sua alma e ampare sua família e amigos", escreveu Bolsonaro nas redes sociais.
Junto ao texto, Bolsonaro compartilhou uma entrevista em que MC Kevin --nome artístico de Kevin Nascimento Bueno-- comenta a partida de futebol realizada com Bolsonaro. O amistoso beneficente ocorreu no final de dezembro e foi transmitido pela TV Brasil.
MC Kevin caiu do 5º andar de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Ele havia realizado um show na cidade um dia antes.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, que investiga o caso, as equipes da 16ª DP (Barra da Tijuca) realizaram diligências na piscina e no quarto onde Kevin ficou hospedado com o objetivo de esclarecer os fatos relacionados à morte do cantor.
Uma das linhas de investigação é de que MC Kevin teria bebido antes de pular da sacada.
Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia informado que o artista teria caído do 11° andar.
Já a Polícia Civil diz que o cantor caiu do quinto andar e que, no momento do incidente, estaria no quarto de um casal de amigos.

