Simone diz que família está completa com chegada de Zaya: 'Amo ser mãe'

Simone diz que família está completa com chegada de Zaya Crédito: Instagram | @simoneses

Simone Mendes, 36, da dupla com Simaria, 38, diz estar radiante por ser mãe novamente, "mamãe de bebê recém-nascido", com a chegada de Zaya, que nasceu em 22 de fevereiro. Ela afirma que sua filha é "muito boazinha e quietinha", e que "a família toda está babando". A cantora também revela que as "coleguinhas vão surpreender com muita novidade".

"Esses primeiros meses são cansativos, mas, graças a Deus, tem sido dias maravilhosos", diz Simone. Ela afirma que, por causa da pandemia, o ritmo de trabalho diminuiu muito, por isso "essa gestação foi e está sendo muito tranquila."

Zaya é a filha caçula de Simone com o empresário Kaká Diniz, 35. Ela afirma que o filho mais velho do casal, Henry, 6, queria muito uma irmã. "Ele estava super feliz e ansioso. Agora, com a chegada de Zaya, está apaixonado pela irmã. Em alguns momentos acaba tendo um pouquinho de ciúmes, o que é normal", diz Simone em entrevista por email ao F5.

A cantora afirma que sempre sonhou em ser mãe. "Eu amo ser mãe, amo minha família. Com a chegada de Zaya, sinto que minha família está completa", diz Simone, ao ressaltar que não pretende ter mais filhos.

Para ela, a relação de irmã com os sobrinhos é muito bonita. "Simaria é uma tia babona e super presente. Nossos filhos estão sempre juntos e sentem muitas saudades quando estão distantes", diz a artista sobre Giovanna, 8, e Pawel, 5, do casamento de Simaria com Vicente Escrig. "É lindo de ver o amor que sentem um pelo outro", diz Simone sobre a relação entre os primos.

Simone sempre compartilha sua experiência como mãe nas redes sociais. Em seu Instagram, com mais de 31 milhões de seguidores, a cantora conta detalhes sobre o período puerpério, desde dificuldades até os bons momentos com a família.

"Fico feliz de poder dividir um pouco da minha experiência com meus seguidores. É uma troca muito divertida, para eles e para mim", diz a artista, que ao ressaltar que a ideia de ter um canal no YouTube surgiu a partir dessa interação.

Com mais de 3 milhões de inscritos em seu canal, Simone publica vídeos sobre sua rotina às quintas-feiras e aos domingos, sempre às 20h. "Amo gravar conteúdo para o meu público", diz ela. Quanto ao Instagram, a cantora diz que recebe muitos comentários e perguntas. "Sempre que abro uma caixinha de perguntas, recebo milhares de perguntas sobre maternidade, relacionamento e família."

CARREIRA DA DUPLA

Simone Mendes afirma que a pandemia do coronavírus afetou a produção artística da dupla sertaneja, porque o "ritmo de trabalho foi extremamente reduzido". "Não tínhamos shows, apenas poucos compromissos. O contato com o público nos ajuda a impulsionar o nosso trabalho."

A cantora, porém, celebra que os últimos lançamentos tiveram ótimos resultados. Ela cita o single "Foi Pá Pum" (2020), que "já conquistou disco de diamante nas plataformas". "Estamos muito felizes com todo esse retorno", diz.

Galeria Imagens da dupla Simone e Simaria Simone & Simaria é uma dupla de cantoras e compositoras formada pelas irmãs Simone Mendes Rocha Diniz e Simaria Mendes Rocha Escrig https://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/nova/50853-simone-e-simaria *** A coleguinha deixa para os fãs o recado de que muitos projetos da dupla estão por vir. "Inclusive, parcerias internacionais. Aguardem que as coleguinhas vão surpreender com muita novidade."