Viviane Araújo e Guilherme Militão se casam no Rio

Guilherme Militão e Viviane Araújo Crédito: Reprodução / Instagram

Viviane Araújo, 46, e Guilherme Militão, 32, se casaram na tarde desta quinta (13), em um cartório no Rio. A atriz publicou fotos vestida de noiva no Instagram e se declarou ao marido

"E quando você entrou na minha vida, tudo ficou mais leve e eu entendi o verdadeiro significado da palavra amor! E é esse amor que cresce a cada instante, que nos fez dar esse passo tão importante em nossas vidas. Eu te amo tanto meu amor! Como é bom saber que eu tenho você. Que Deus nos abençoe hoje e sempre!", escreveu.

Após a oficialização da união, o casal ofereceu um jantar em casa apenas para a família. Os dois estão juntos há um ano e meio.

Em janeiro, Viviane já tinha revelado que estava noiva e que iria se casar em breve. Na ocasião, ela revelouo desejo de ter um filho. "De um jeito ou de outro, saindo da minha barriga ou adotando, eu vou ser mãe", afirmou. Uma das musas do Carnaval no Rio e em São Paulo, ela também disse que sonha em desfilar grávida em uma escola de samba.

Além disso, a atriz também contou que o casal até já começou a escolher nomes para o futuro rebento. "Pensamos só no nome de menina, que seria Maria Flor", contou. "Agora, de menino, a gente ainda não pensou."