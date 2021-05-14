Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
É o amor

Viviane Araújo e Guilherme Militão se casam no Rio

Atriz e empresário oficializaram união em cartório

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:15
Guilherme Militão e Viviane Araújo
Guilherme Militão e Viviane Araújo Crédito: Reprodução / Instagram
Viviane Araújo, 46, e Guilherme Militão, 32, se casaram na tarde desta quinta (13), em um cartório no Rio. A atriz publicou fotos vestida de noiva no Instagram e se declarou ao marido
"E quando você entrou na minha vida, tudo ficou mais leve e eu entendi o verdadeiro significado da palavra amor! E é esse amor que cresce a cada instante, que nos fez dar esse passo tão importante em nossas vidas. Eu te amo tanto meu amor! Como é bom saber que eu tenho você. Que Deus nos abençoe hoje e sempre!", escreveu.
Após a oficialização da união, o casal ofereceu um jantar em casa apenas para a família. Os dois estão juntos há um ano e meio.
Em janeiro, Viviane já tinha revelado que estava noiva e que iria se casar em breve. Na ocasião, ela revelouo desejo de ter um filho. "De um jeito ou de outro, saindo da minha barriga ou adotando, eu vou ser mãe", afirmou. Uma das musas do Carnaval no Rio e em São Paulo, ela também disse que sonha em desfilar grávida em uma escola de samba.
Além disso, a atriz também contou que o casal até já começou a escolher nomes para o futuro rebento. "Pensamos só no nome de menina, que seria Maria Flor", contou. "Agora, de menino, a gente ainda não pensou."
Araújo se prepara para participar do Super Dança dos Famosos, competição no Domingão do Faustão, que vai reunir 18 finalistas do quadro em um torneio comemorativo.

Veja Também

Sasha Meneghel se casa com o cantor João Figueiredo

Terry Crews conta que vício em pornografia quase destruiu seu casamento

'Casamento dá trabalho demais', diz Juliette no Faustão sobre Fiuk

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Casamento Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados