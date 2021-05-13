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Terry Crews conta que vício em pornografia quase destruiu seu casamento

Ator é casado há 30 anos e tem cinco filhos

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 10:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 10:58
O ator e comediante Terry Crews
O ator e comediante Terry Crews Crédito: Instagram/terrycrews
O ator Terry Crews, 52, deu entrevista ao lado de sua esposa, a cantora Rebecca King-Crews, para Janine Rubenstein, apresentadora do People Every Day, e afirmou que seu vício em pornografia causou uma crise que quase acabou com o casamento de 30 anos.
O casal conta mais detalhes do assunto em seu áudiolivro, "Stronger Together", e espera que consiga ajudar outros casais que possam passar pela mesma situação. "Descobrimos que havia toda uma indústria em torno desse problema porque a pornografia se tornou a nova droga", afirmou Rebecca.
"Tornou-se o novo vício", completou a cantora. Terry reforçou que o sucesso em sua carreira tornou o vício ainda maior: "A fama tornou tudo pior! Hollywood não se importava". O ator estrelou filmes como "As Branquelas" (2004) e "Deadpool 2" (2018), além de dar vida ao patriarca da família em "Todo Mundo Odeia o Chris".
"O sucesso é o lugar mais quente para se esconder. Tive tantas pessoas me dizendo que eu estava ótimo e não havia problema. E sabe de uma coisa? Hollywood não se importou. Ele ainda não se importa se você perder sua família; isso acontece todos os dias", concluiu o ator.
A esposa também relatou que o crescente sucesso tornou a situação mais difícil. "Só piorou as coisas. E é verdade que o poder e o sucesso amplificam o que já está acontecendo dentro de você, e é por isso que não pude ajudá-lo. E eu sou grata e tenho sorte que ele fez a escolha de fazer isso", afirmou.

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Em outra declaração, o ator contou que seu casamento já enfrentou muitas brigas e crises, porém afirma que é grato por nunca ter ouvido amigos que o aconselhavam a se divorciar. "Existem certas pessoas em minha vida que sempre têm inveja de nossa relação e podem não ter percebido isso", refletiu.
"Diziam: 'Oh, agora você está livre. Pode cair na gandaia'. E eu digo: 'Espere um minuto -- mas você não tem ninguém'. E você começa a perceber: 'Espere, eu me sinto melhor em casa'", comentou. Ele e Rebecca estão juntos desde 1989 e têm cinco filhos.
"Rebecca me conheceu quando eu estava falido", relembra. "Ninguém mais conhece meu verdadeiro eu. Pensava: 'Quem pode substituí-la? Ninguém pode substituir as coisas pelas quais passamos'. E sou grato por nosso relacionamento nunca ter chegado a um ponto sem volta, porque isso é sério."

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