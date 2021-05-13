Terry Crews conta que vício em pornografia quase destruiu seu casamento

O ator e comediante Terry Crews Crédito: Instagram/terrycrews

O ator Terry Crews, 52, deu entrevista ao lado de sua esposa, a cantora Rebecca King-Crews, para Janine Rubenstein, apresentadora do People Every Day, e afirmou que seu vício em pornografia causou uma crise que quase acabou com o casamento de 30 anos.

O casal conta mais detalhes do assunto em seu áudiolivro, "Stronger Together", e espera que consiga ajudar outros casais que possam passar pela mesma situação. "Descobrimos que havia toda uma indústria em torno desse problema porque a pornografia se tornou a nova droga", afirmou Rebecca.

"Tornou-se o novo vício", completou a cantora. Terry reforçou que o sucesso em sua carreira tornou o vício ainda maior: "A fama tornou tudo pior! Hollywood não se importava". O ator estrelou filmes como "As Branquelas" (2004) e "Deadpool 2" (2018), além de dar vida ao patriarca da família em "Todo Mundo Odeia o Chris".

"O sucesso é o lugar mais quente para se esconder. Tive tantas pessoas me dizendo que eu estava ótimo e não havia problema. E sabe de uma coisa? Hollywood não se importou. Ele ainda não se importa se você perder sua família; isso acontece todos os dias", concluiu o ator.

A esposa também relatou que o crescente sucesso tornou a situação mais difícil. "Só piorou as coisas. E é verdade que o poder e o sucesso amplificam o que já está acontecendo dentro de você, e é por isso que não pude ajudá-lo. E eu sou grata e tenho sorte que ele fez a escolha de fazer isso", afirmou.

Em outra declaração, o ator contou que seu casamento já enfrentou muitas brigas e crises, porém afirma que é grato por nunca ter ouvido amigos que o aconselhavam a se divorciar. "Existem certas pessoas em minha vida que sempre têm inveja de nossa relação e podem não ter percebido isso", refletiu.

"Diziam: 'Oh, agora você está livre. Pode cair na gandaia'. E eu digo: 'Espere um minuto -- mas você não tem ninguém'. E você começa a perceber: 'Espere, eu me sinto melhor em casa'", comentou. Ele e Rebecca estão juntos desde 1989 e têm cinco filhos.