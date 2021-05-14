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Sasha Meneghel se casa com o cantor João Figueiredo

Filha de Xuxa usou vestido e tênis All Star

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 17:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 mai 2021 às 17:07
Sasha Meneghel Szafir casa-se com João Figueiredo usando um par de All Star
Sasha Meneghel Szafir casa-se com João Figueiredo usando um par de All Star Crédito: Instagram/sashameneghel
Sasha Meneghel, 22, anunciou nesta sexta (14) que se casou com João Figueiredo. Em foto publicada no Instagram, ela aparece ao lado do marido, usando vestido e tênis All Star.
"Me casei com meu melhor amigo. Vou passar o resto da minha vida sorrindo do seu lado", escreveu ela, que assinou já com o sobrenome do parceiro, Sasha Meneghel Szafir Figueiredo. "Vou te amar e te cuidar para sempre", respondeu ele.
Sasha e João anunciaram o namoro em abril de 2020, mas estavam juntos desde o final de 2019. Em fevereiro deste ano, ela revelou que estava noiva do cantor. Ele pediu a mão dela no dia 7 de novembro de 2020.
Diversos famosos parabenizaram o casal pela união, como a atriz Bruna Marquezine, amiga de Sasha: "OMG! É oficial! Que sejam ainda mais felizes. Seus lindinhos", comentou.
"E casou usando All Star! Parabéns. Muitas felicidades", afirmou Astrid Fontenelle. "Ai que linda, que lindos. Sasha, que emoção!", escreveu Carolina Dieckmann.

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