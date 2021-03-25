Sasha Meneghel assina coleção de roupas com preços a partir de R$ 259

Sasha Meneghel também estrela campanha da marca Crédito: Divulgação/Cantão

Sasha Meneghel, 22, lançou uma coleção-cápsula com peças jeans em parceria com a Cantão, marca carioca. A filha de Xuxa, que concluiu o curso design de moda em Nova York no ano passado, é a responsável por assinar as roupas, que são limitadas.

"Estou tão, tão, tão feliz com o resultado da linha que desenhei com a Cantão", escreveu ela no Instagram. Sasha também afirmou que o projeto da coleção começou a ser discutido por ela e pela empresa em 2019, mas com a pandemia teve de ser interrompido.

Ela disse ainda que a linha representa "mais que peças jeans, mas sim uma geração que se preocupa com o mundo, buscando alternativas sustentáveis dentro da moda." Os preços das roupas variam de R$ 259 (short) a R$ 599 (macacão).