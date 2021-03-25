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Sasha Meneghel assina coleção de roupas com preços a partir de R$ 259

Após estudar moda em Nova York, filha de Xuxa faz parceria com marca carioca

Publicado em 25 de Março de 2021 às 11:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mar 2021 às 11:29
Sasha Meneghel também estrela campanha da marca
Sasha Meneghel também estrela campanha da marca Crédito: Divulgação/Cantão
Sasha Meneghel, 22, lançou uma coleção-cápsula com peças jeans em parceria com a Cantão, marca carioca. A filha de Xuxa, que concluiu o curso design de moda em Nova York no ano passado, é a responsável por assinar as roupas, que são limitadas.
"Estou tão, tão, tão feliz com o resultado da linha que desenhei com a Cantão", escreveu ela no Instagram. Sasha também afirmou que o projeto da coleção começou a ser discutido por ela e pela empresa em 2019, mas com a pandemia teve de ser interrompido.
Ela disse ainda que a linha representa "mais que peças jeans, mas sim uma geração que se preocupa com o mundo, buscando alternativas sustentáveis dentro da moda." Os preços das roupas variam de R$ 259 (short) a R$ 599 (macacão).
Além de assinar as peças, Sasha também estrela como modelo a campanha da coleção. Ela já tinha atuado como estilistas em parceria com a marca Coca-Cola Jeans.

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