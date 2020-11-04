Namorado de Sasha debocha de especulações sobre ela no próximo BBB

Sasha e João Figueiredo Crédito: Instagram/JoãoFigueiredo

A aproximação da nova temporada do Big Brother Brasil, que estreia no início de 2021, fez aumentar as apostas pelos próximos competidores, e alguns nomes bem conhecidos apareceram. Um deles foi o da modelo Sasha Meneghel, 22, mas seu namorado, o cantor João Figueiredo, 20, não levou muito a sério.

Figueiredo respondeu com uma gargalhada a um post no Twitter que apontava que as negociações com Sasha já estariam bem avançadas. "Boninho tem como aposta Sasha Meneghel no elenco do BBB21. Contrato da filha da Rainha dos Baixinhos já estaria bem avançado! Será?", afirmava o post.

Após a reação do namorado da jovem, no entanto, os internautas entenderam que a expectativa não deve se concretizar. "Poxa, João, tirou minhas expectativas", afirmou um seguidor. "O melhor é teu deboche", brincou outra. "João já deixou claro que ela não vai", concluiu mais num.