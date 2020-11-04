Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reality show

Namorado de Sasha debocha de especulações sobre ela no próximo BBB

Luana Piovani e Lívia Andrade também são apontados como opção

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 15:47
Sasha e João Figueiredo
Sasha e João Figueiredo Crédito: Instagram/JoãoFigueiredo
A aproximação da nova temporada do Big Brother Brasil, que estreia no início de 2021, fez aumentar as apostas pelos próximos competidores, e alguns nomes bem conhecidos apareceram. Um deles foi o da modelo Sasha Meneghel, 22, mas seu namorado, o cantor João Figueiredo, 20, não levou muito a sério.
Figueiredo respondeu com uma gargalhada a um post no Twitter que apontava que as negociações com Sasha já estariam bem avançadas. "Boninho tem como aposta Sasha Meneghel no elenco do BBB21. Contrato da filha da Rainha dos Baixinhos já estaria bem avançado! Será?", afirmava o post.
Após a reação do namorado da jovem, no entanto, os internautas entenderam que a expectativa não deve se concretizar. "Poxa, João, tirou minhas expectativas", afirmou um seguidor. "O melhor é teu deboche", brincou outra. "João já deixou claro que ela não vai", concluiu mais num.
Outros famosos que já foram apontados como possíveis participantes da nova temporada de BBB são a apresentadora Lívia Andrade, o ator Eri Johnson e a atriz Luana Piovani. Essa última classificou os boatos como hilários. "Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um 'bafo'", afirmou.

Veja Também

"Eu teria que entrar de chicote", diz Luana Piovani sobre "BBB 21"

Kelly Key surpreende ao dizer que foi convidada para BBB e A Fazenda

"BBB 21" terá novamente participantes "anônimos" e "convidados"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Real Noroeste, pela Série D do Brasileirão 2026
Rio Branco vence Real Noroeste e sobe para vice-liderança do Grupo 12 da Série D
Curva da Jurema. Local impróprio para banho
Mesmo impróprias, praias de Vitória recebem banhistas neste domingo (26)
Imagem de destaque
Estamos perto de desvendar o mistério do 9º planeta do Sistema Solar?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados