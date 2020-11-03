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Declaração

'Eu teria que entrar de chicote', diz Luana Piovani sobre 'BBB 21'

A atriz se pronunciou sobre os boatos de que ela poderia integrar o elenco do programa que contará com participantes convidados e anônimos

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:13
A atriz Luana Piovani
A atriz Luana Piovani Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Luana Piovani resolveu se pronunciar sobre os boatos de que ela poderia integrar o elenco do Big Brother Brasil 21, que, assim como a edição deste ano, contará com participantes convidados e anônimos.
Em stories publicados em seu Instagram, a atriz disse que só entraria no reality show da Globo com um chicote. "Essa história do BBB está hilária, hilária. Realmente se eu entrasse naquele reality ia ser um 'bafo'", comentou.
"Mas eu teria que entrar de chicote com direito a um requinte de tortura e acho que só. Um bom chicote com requinte de tortura estava bom", continuou ela.
Morando em Portugal, Piovani fez os stories enquanto estava trabalhando nas gravações da minissérie portuguesa O Clube, onde interpreta a prostitua Michelly, com estreia prevista para 2021, no canal SIC.
O anúncio de que o BBB 21 repetirá a fórmula da edição deste ano foi dado pela Globo. "Existe a previsão de termos novamente inscritos e convidados no BBB 21. No momento, porém, estamos na fase de seleção dos inscritos", informou a assessoria da emissora no dia 23 de outubro.

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