Viúva de Gugu vai acionar a Justiça para ser reconhecida como herdeira

O apresentador Gugu Liberato e os filhos Crédito: Reprodução/Instagram @joaoaugustoliberato

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam Souza di Matteo, vai acionar a Justiça pedindo o reconhecimento de união estável com o apresentador. Os dois tiveram um relacionamento por quase duas décadas. A informação é da coluna de Mônica Bergamo do jornal Folha de S. Paulo desta sexta-feira (20).

A publicação revela que a médica se contesta os irmãos e os sobrinhos do apresentador. "Qualquer mulher no meu lugar faria isso. Está parecendo que é uma briga. Mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar  infelizmente, na condição de viúva. Nunca tive outro homem a não ser ele. Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com Gugu, diz a nota.

Ainda em vida, Gugu nomeou a irmã, a numeróloga Aparecida Liberato, como inventariante e curadora legal dos filhos menores, "por reconhecê-la apta e capaz de levar a bom termo a liquidação do testamento e de sua expressa vontade".