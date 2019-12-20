Viúva de Gugu vai acionar a Justiça para ser reconhecida como herdeira

Mãe dos três filhos de Gugu Liberato, a médica Rose Miriam Souza di Matteo, vai acionar a Justiça pedindo o reconhecimento de união estável com o apresentador. Os dois tiveram um relacionamento por quase duas décadas. A informação é da coluna de Mônica Bergamo do jornal Folha de S. Paulo desta sexta-feira (20).
A publicação revela que a médica se contesta os irmãos e os sobrinhos do apresentador. "Qualquer mulher no meu lugar faria isso. Está parecendo que é uma briga. Mas não é. Eu tenho todo o direito de me colocar no meu lugar infelizmente, na condição de viúva. Nunca tive outro homem a não ser ele. Há pessoas que não querem aceitar a minha união estável com Gugu, diz a nota.
Ainda em vida, Gugu nomeou a irmã, a numeróloga Aparecida Liberato, como inventariante e curadora legal dos filhos menores, "por reconhecê-la apta e capaz de levar a bom termo a liquidação do testamento e de sua expressa vontade".
Os jovens João Augusto, 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, 15 anos, são filhos de Gugu e Rose Miriam Di Matteo. De acordo com a nota, advogados têm procurado Rose para representá-la "ocultando o fato de que uma eventual disputa seria dela, Rose, contra seus filhos, reconhecidos herdeiros".