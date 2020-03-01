Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB 20

Victor para Gui, no BBB: 'Te amo, independentemente de você me amar'

Em conversa no Quarto Vila, ao falar sobre algumas festas que aconteceram no confinamento, o psicólogo relembrou quando abraçou Gui e sentiu o coração dele

Publicado em 01 de Março de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2020 às 20:52
"BBB 20": os brothers Guilherme e Victor Hugo abraçados Crédito: TV Globo/Reprodução
Em noite de paredão e com as emoções à flor da pele é natural que os participantes do BBB abram o coração em declarações de amor, como vem acontecendo constantemente entre Guilherme e Gabi, ou até mesmo de amizade, como fez Victor Hugo ao modelo prudentino na madrugada deste domingo (1º). 
Em conversa no Quarto Vila, ao falar sobre algumas festas que aconteceram no confinamento, o psicólogo relembrou quando abraçou Gui e sentiu o coração dele. Um pouco espantado com a recordação, o modelo disse que achou que Victor não lembraria do ocorrido por ter bebido ao que o maranhense respondeu:  "lembro desse momento e do seu abraço. Você abraça muito bem, me senti confortável, acolhido. É muito bom isso".
Para Guilherme, essa ligação acontece "pelo carinho de ter um pelo outro", afirmação com a qual Victor concordou: 'eu senti isso puro. Na primeira festa que bebi, falei naquela hora em que fiquei abraçado contigo 'cuida de mim como você cuida da Bianca' e todo mundo começou a comentar sobre isso", recordou, aproveitando a deixa para explicar seus sentimentos em relação ao modelo.

Veja Também

Ex-BBB Bianca Andrade e músico Diogo Melim anunciam fim do namoro

"BBB 20": Capixaba Gizelly arranca risos com história íntima hilária

Médico, chef, modelo... por onde andam os ex-BBBs capixabas?

"Quero afastar qualquer sombra de dúvidas da sua cabeça. Eu te amo, independentemente de você me amar. Ponto. Isso não vai mudar. Isto está sendo realocado para o campo amizade. Mas também nunca tive real ideia de que isso poderia ser algo a mais. Sempre fui consciente em relação a isso", disparou.
Vale lembrar que Victor já havia falado para Guilherme sobre seus sentimentos em outra ocasião, afirmando que o assunto já estava superado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Imposto de Renda é exigido para todo contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados