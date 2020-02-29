'BBB 20': Capixaba Gizelly arranca risos com história íntima hilária

Que a advogada capixaba Gizelly Bicalho é um sucesso no BBB20 não chega a ser novidade para quem acompanha o programa. A espontaneidade da criminalista nascida em Iúna tem chamado a atenção dos espectadores e, nesta sexta-feira (28), ela protagonizou mais uma cena hilária.
Enquanto conversava com outros brothers na parte externa da casa, a capixaba relembrou de um acidente de carro que a deixou bastante machucada, porém o caso acabou marcado pela cena inusitada que ocorreu com ela, e envolvendo as enfermeiras que a atenderam no hospital.
"Eu tinha uns 20 anos e bati de carro. O que aconteceu? Eu ia para Muniz Freire e bato de carro. Quebrei cinco costelas, a clavícula, machuquei o pulmão, a coluna e fui parar no hospital. Cheguei lá toda quebrada e as enfermeiras foram me dar banho... elas foram lavar minha p** e eu havia deixado crescer para pintar de loiro. Enquanto elas colocavam a tipoia no meu braço eu só pensava na cena constrangedora. Eu não conseguia olhar na cara delas enquanto elas esfregavam. Aí, a Lara (amiga) foi me visitar em casa e, na hora que me viu, perguntou sobre a p***. Eu falei com ela que as enfermeiras lavaram minha mata atlântica. Depois nunca mais deixei grande porque a gente nunca sabe se vai bater o carro e o que vai acontecer", contou Gizelly, arrancando gargalhadas de Ivy, Daniel, Marcela, Thelma e Gabi, que acompanharam atentamente a história da sister capixaba.
Esse momento contribuiu, inclusive, para que Gizelly fosse um dos temas mais comentados do Twitter no Brasil na noite de sexta-feira (28) e também na manhã deste sábado (29).