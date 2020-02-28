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Pyong e Daniel

'BBB 20': capixaba Gizelly gera polêmica após tapas na bunda

A representante capixaba no reality da Globo fez internautas pedirem sua expulsão, mas perfil oficial de Daniel no Instagram, por exemplo, defendeu a sister: 'Não coloquem maldade onde não há'

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 08:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 08:28
"BBB 20": o brother Guilherme conversa com a sister capixaba Gizelly Crédito: TV Globo/Reprodução
Gizelly Bicalho, a advogada criminalista de Vitória, tem gerado o maior burburinho na web desde esta quinta-feira (27) quando a internet começou a pedir sua expulsão. As manifestações contra a capixaba no "BBB 20" começaram depois que ela deu tapas na bunda de Pyong e Daniel no confinamento. 
Vídeos nas redes sociais que viralizaram mostram o momento em que a sister se aproxima e dá rapinhas no bumbum de cada um e sai andando. 

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Embora a hashtag pedindo a expulsão da advogada do reality da Globo tenha bombado na web, o perfil oficial de Daniel no Instagram, por exemplo, se pronunciou sobre o debate: "Não coloquem maldade onde não há". Por meio dos stories, os administradores da rede sociais também destacaram que os dois são amigos. 

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