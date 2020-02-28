'BBB 20': capixaba Gizelly gera polêmica após tapas na bunda

Gizelly Bicalho, a advogada criminalista de Vitória, tem gerado o maior burburinho na web desde esta quinta-feira (27) quando a internet começou a pedir sua expulsão. As manifestações contra a capixaba no "BBB 20" começaram depois que ela deu tapas na bunda de Pyong e Daniel no confinamento.
Vídeos nas redes sociais que viralizaram mostram o momento em que a sister se aproxima e dá rapinhas no bumbum de cada um e sai andando.
Embora a hashtag pedindo a expulsão da advogada do reality da Globo tenha bombado na web, o perfil oficial de Daniel no Instagram, por exemplo, se pronunciou sobre o debate: "Não coloquem maldade onde não há". Por meio dos stories, os administradores da rede sociais também destacaram que os dois são amigos.