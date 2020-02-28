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Toque de recolher

Modelo brasileira na Itália narra drama com coronavírus: 'Muito grave'

Modelo vive na Itália desde 2010 e contou o que mudou na sua rotina com o medo do Covid-19, o novo coronavírus

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 08:14
A modelo brasileira Nathy Kihara posa em frente a castelo em meio a surto de coronavírus, na Itália Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
A brasileira Nathy Kihara, que já foi capa da revista Playboy Portugal e Itália, revelou passar alguns apuros enquanto vive na Itália com o seu filho por causa do medo do Covid-19, o novo coronavírus. O país já confirmou sua 12ª morte pelo vírus e tem mais de 300 casos da doença.
Para ter noção, aqui já está faltando comida no supermercado, porque as pessoas estão comprando tudo para estocar a dispensa em casa. As pessoas estão com medo uma das outras, elas saem correndo de você quando estamos na rua, revela.
A modelo comentou que as ruas estão desertas. Para mostrar a situação, ela fez fotos próximo ao Castello Sforzesco: Ninguém queria sair de casa para me levar no Castello para tirar a foto, mas eu queria registrar tudo isso.
Ela também comentou sobre o terror que está na cidade. Na hora que eu fui fazer essas fotos, uma outra moça, que parecia uma turista, ficou esperando eu sair dali para fazer um selfie. Me ofereci para tirar foto dela, mas ela saiu correndo com medo de eu transmitir algum vírus. A situação está muito grave, lamenta.

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Nas fotos ela se protegeu com máscara e luvas nas mãos.

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