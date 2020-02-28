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'BBB 20': Daniel e Ivy, da Casa de Vidro, vencem prova do líder

Eles vão ter que decidir quem fica com a liderança e quem ganha prêmios

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 07:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 07:58
"BBB 20": o brother Daniel na disputa da prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução
Com pouco menos de uma hora de prova do líder no Big Brother Brasil 20, Daniel e Ivy foram os primeiros a completar o tanque com tinta e venceram a disputa. Mas a liderança não é compartilhada.
Os brothers, que entraram depois no reality vindos da Casa de Vidro, vão ter que decidir entre eles quem vira líder e quem recebe R$ 10 mil mais um ano de compras no site da Embelleze, patrocinadora do jogo.
O paredão da próxima terça-feira (3) será triplo. Pela primeira vez nesta temporada, o brother indicado pelo líder deverá escolher outro participante para ir à berlinda. Além disso, o mais votado pela casa também terá de indicar outra pessoa ao paredão. 

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"Temos quatro indicados, então. Três jogam a prova bate e volta. Só não joga, como sempre, o indicado do líder", explicou Tiago Leifert, na noite desta quinta-feira (27).

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