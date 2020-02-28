'BBB 20': Daniel e Ivy, da Casa de Vidro, vencem prova do líder

"BBB 20": o brother Daniel na disputa da prova do líder Crédito: TV Globo/Reprodução

Com pouco menos de uma hora de prova do líder no Big Brother Brasil 20 , Daniel e Ivy foram os primeiros a completar o tanque com tinta e venceram a disputa. Mas a liderança não é compartilhada.

Os brothers, que entraram depois no reality vindos da Casa de Vidro, vão ter que decidir entre eles quem vira líder e quem recebe R$ 10 mil mais um ano de compras no site da Embelleze, patrocinadora do jogo.

O paredão da próxima terça-feira (3) será triplo. Pela primeira vez nesta temporada, o brother indicado pelo líder deverá escolher outro participante para ir à berlinda. Além disso, o mais votado pela casa também terá de indicar outra pessoa ao paredão.