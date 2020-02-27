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Integrante do BBB

Rafa Kalimann e Léo Chaves trocam beijos e se casam em clipe do cantor

No vídeo, ela interpreta a personagem-título da canção, Jéssica, uma garota de programa que conquista Léo. Os dois trocam beijos e se casam no clipe, que foi gravado em Ribeirão Preto, em dezembro de 2019

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 17:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2020 às 17:04
Integrante do BBB aparece em clipe de música Crédito: Reprodução YouTube
Em meio a rumores de que Rafa Kalimann entrou no Big Brother Brasil 20 namorando em segredo Léo Chaves, o cantor lançou nesta quinta-feira (27) o clipe da música "Jéssica" que é estrelado pela blogueira. 
No vídeo, ela interpreta a personagem-título da canção, Jéssica, uma garota de programa que conquista Léo. Os dois trocam beijos e se casam no clipe, que foi gravado em Ribeirão Preto (313 km de SP), em dezembro de 2019. 
A notícia de um envolvimento real entre Léo e Rafa Kalimann foi divulgada pelo colunista Leo Dias, do UOL, na quarta-feira (26), um dia antes do lançamento de "Jéssica". Procuradas pela reportagem, as assessorias da influenciadora e do músico negam o namoro. "Léo e Rafa não estão namorando. Eles são amigos", diz nota. 
Léo, que ficou famoso ao fazer dupla com o irmão, Victor, anunciou a separação de Tatianna Sbrana, em agosto de 2019. Eles ficaram juntos por 14 anos e são pais de três filhos. 
Já Rafa se separou do cantor sertanejo Rodolfo, que forma dupla com Israel, no fim de 2018.

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