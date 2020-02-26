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Polêmica

Assessoria nega namoro de Rafa Kalimann, do 'BBB 20', com Léo Chaves

Rafa Kalimann entrou no 'BBB 20' solteira, segundo a assessoria da influenciadora

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 14:38
Rafa Kalimann e Léo Chaves Crédito: Montagem A GAZETA
A assessoria de Rafa Kalimann, confinada no "BBB 20", negou o namoro da influenciadora com o cantor Léo Chaves. A notícia do relacionamento surgiu do colunista Léo Dias, que disse que a sister entrou para o reality da Globo já com o affair com o sertanejo. 
À revista Quem, a assessoria disse que a informação não procede e que Rafa foi solteira para o "BBB": "Ela e o Léo são amigos e poucos dias antes de entrar em um programa ela gravou um clipe com ele para uma nova música". 

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Léo terminou o casamento de 14 anos com a esposa, Tatianna Sbrana, em agosto do ano passado. Os dois têm três filhos juntos. 

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