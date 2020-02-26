Rafa Kalimann entrou no 'BBB 20' namorando Leo Chaves, diz colunista

Rafa Kalimann é uma das participantes que vem mais ganhando força no "BBB 20". A influenciadora, no entanto, esconde um amor fora do confinamento, de acordo com informações do colunista Leo Dias. O jornalista descobriu que ela entrou no reality da Globo namorando o sertanejo Léo Chaves, que lançou carreira solo em 2019 depois de se separar profissionalmente do irmão, Victor Chaves.
Poucos dias antes de entrar no programa, no dia 17 de janeiro, Leo Dias destaca que o cantor viajou para Macapá a trabalho e foi flagrado conversando por vídeo no telefone em um clima de bastante intimidade. "Para quem estava do lado dele no voo, não restaram dúvidas da relação", escreveu o colunista.
Léo Chaves se separou da esposa em agosto de 2019 depois de ficar 14 anos juntos. Eles tiveram três filhos juntos.