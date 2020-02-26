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Rafa Kalimann entrou no 'BBB 20' namorando Leo Chaves, diz colunista

De acordo com informações do colunista Leo Dias, a influenciadora e o cantor sertanejo mantém relacionamento em segredo

Publicado em 26 de Fevereiro de 2020 às 12:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 fev 2020 às 12:09
Rafa Kalimann e Léo Chaves Crédito: Montagem A GAZETA
Rafa Kalimann é uma das participantes que vem mais ganhando força no "BBB 20". A influenciadora, no entanto, esconde um amor fora do confinamento, de acordo com informações do colunista Leo Dias. O jornalista descobriu que ela entrou no reality da Globo namorando o sertanejo Léo Chaves, que lançou carreira solo em 2019 depois de se separar profissionalmente do irmão, Victor Chaves. 
Poucos dias antes de entrar no programa, no dia 17 de janeiro, Leo Dias destaca que o cantor viajou para Macapá a trabalho e foi flagrado conversando por vídeo no telefone em um clima de bastante intimidade. "Para quem estava do lado dele no voo, não restaram dúvidas da relação", escreveu o colunista. 

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Léo Chaves se separou da esposa em agosto de 2019 depois de ficar 14 anos juntos. Eles tiveram três filhos juntos. 

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