Vera Farmiga sentiu presença demoníaca ao gravar 'Invocação do Mal'

A atriz Vera Farmiga dá vida à paranormal Lorraine Warren em "Invocação do Mal" Crédito: Reprodução/Instagram @theconjuring

Uma videorreportagem divulgada pelo canal E! True Hollywood Story fala sobre coisas sinistras que ocorrem durante filmagens de filmes de terror. Depoimentos de atriz Ellen Burstyn, 86, sobre "O Exorcista" (1973) são comparados a histórias das atrizes Vera Farmiga, 46, e Shanley Caswell, 27, que estrelaram o sucesso "Invocação do Mal" (2013).

A franquia do longa já arrecadou mais de US$ 1,3 bilhão (R$ 5,1 bilhões) em bilheteria em todo o mundo (dados compilados até a primeira semana de "A Freira", de 2018). Os quatro primeiros filmes da série foram "Invocação do Mal" (2013), "Annabelle" (2014), "Invocação do Mal 2" (2016) e "Annabelle 2: A Criação do Mal" (2017).

O filme de sucesso tirou o sono das atrizes, no entanto. Caswell conta que todo o elenco acordava misteriosamente entre 3h e 4h na madrugada. No filme, esse seria o primeiro passo para ser possuído. "Comecei a ter certeza de que seria possuída", contou a atriz, que pediu para dormir com a colega Hayley McFarland por se sentir "constantemente vigiada".

Já com Farmiga foi pior, ela registrou em seu celular o momento em que abriu o seu laptop de manhã e viu marcas de garras na tela. Pouco tempo depois, as mesmas marcas apareceram na coxa da atriz.

Com depoimentos de Ellen Burstyn, o vídeo lembra que, em "O Exorcista", ocorreram aparições estranhas e até um incêndio espontâneo no set de filmagens.

IRMÃ DE FARMIGA PASSOU PELO MESMO EM 'AMERICAN HORROR STORY'

A atriz Taissa Farmiga, 25, que protagonizou o longa "A Freira" (2018), disse que teve uma experiência sobrenatural real enquanto filmava "American Horror Story: Coven", em 2013.

Tudo aconteceu quando a equipe estava filmando em New Orleans, lugar conhecido por conta de suas energias, espíritos e vodus. A atriz diz que começou a sentir medo pouco antes das filmagens.

"Eu estava morando em um antigo depósito que foi transformado em loft. E durante a maquiagem, conversando com Emma Roberts, ela perguntou se eu estava com medo. Eu respondi que não entendi o que ela queria dizer com isso, porque eu sabia as minhas falas. Mas ela lembrou que iríamos recitar em latim. Então, foi ela quem me abriu para isso. Eu a culpo", diz a atriz.

Chegando em casa, ela falou um pouco com a sua irmã, a atriz Vera Farmiga, sobre uma pesquisa que ela fazia para o filme "Invocação do Mal".

"Ela me contou que existe uma hora da bruxa às 3h, e eu fiquei muito ansiosa para conseguir ir dormir antes dessa hora. Quando eu estava perto de conseguir dormir, eu me vi totalmente desperta. Meus olhos não estavam abertos, mas eu me senti acordada e ouvi passos. Pensei, 'isso é bobagem", conta a atriz.

Mas algo estranho aconteceu. "Eu estava dormindo do lado esquerdo da cama. De repente, eu senti alguém puxar o meu cobertor!", conta.