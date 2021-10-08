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Redes sociais

Veja a foto de Neymar Jr. que mais bombou em 2021

Imagem tem mais de 12 milhões de curtidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 09:41

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 09:41

Neymar comemora terceiro gol na partida contra o Peru fazendo o sinal de
O jogador Neymar em partida pela seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Brasileiro mais seguido do mundo no Instagram (162 milhões de seguidores), Neymar resolveu mostrar qual sua foto mais curtida em 2021. A motivação é o atleta completar 11 anos na rede social.
Com mais de 12 milhões de curtidas, a imagem com Messi e Mbappé reinou no Insta de Ney neste ano. "Ah, a foto do craque que mais bombou em 2021 teve mais de 12 milhões de curtidas!", ressaltou a mensagem da equipe do jogador num dos perfis oficiais de Neymar.
Mas para quem pensa que a imagem foi postada há tempos, se engana. O registro, com apenas figurinhas de fogueiras na legenda, foi publicado há pouco mais de uma semana. Confira a imagem.

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