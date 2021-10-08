Veja a foto de Neymar Jr. que mais bombou em 2021

O jogador Neymar em partida pela seleção brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Brasileiro mais seguido do mundo no Instagram (162 milhões de seguidores), Neymar resolveu mostrar qual sua foto mais curtida em 2021. A motivação é o atleta completar 11 anos na rede social.

Com mais de 12 milhões de curtidas, a imagem com Messi e Mbappé reinou no Insta de Ney neste ano. "Ah, a foto do craque que mais bombou em 2021 teve mais de 12 milhões de curtidas!", ressaltou a mensagem da equipe do jogador num dos perfis oficiais de Neymar.