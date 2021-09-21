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Em recuperação

Pelé publica vídeo pedalando e diz estar cercado de carinho

Ele pratica exercícios, acompanhado e incentivado por profissionais do hospital Albert Einstein, em São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 set 2021 às 19:47

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 19:47

Instagram @pele
Instagram @pele Crédito: O rei Pelé se recupera em hospital de São Paulo
Em recuperação de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, Pelé publicou nesta terça-feira (21) um vídeo em que aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica. Ele pratica exercícios, acompanhado e incentivado por profissionais do hospital Albert Einstein, em São Paulo.
"Amigos, envio este vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos, não acham?", diz a legenda da imagem, publicada no Instagram.
Enquanto se movimenta, Pelé ouve gracejos e palavras de apoio dos dois homens que o auxiliam na fisioterapia. "Vamos lá que a dez do Einstein está te esperando", brinca um deles. "Sem moleza. Bora, Rei, vamos lá. Isso mesmo. Acelera, campeão", emenda o outro.
O ex-jogador de 80 anos está internado desde o último dia 31. De lá para cá, teve de ser levado algumas vezes à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a mais recente delas na quinta-feira (16). Segundo o boletim médico, o craque teve uma instabilidade respiratória.
Antes da cirurgia, Pelé tinha ido ao Albert Einstein para exames de rotina, que identificaram o tumor no cólon. Os médicos decidiram realizar a cirurgia e vêm acompanhado a evolução do ex-atleta desde então.
O tricampeão do mundo tem sequelas de três cirurgias realizadas nos últimos anos, uma para colocação de prótese no quadril e duas para corrigi-la. Ele tem também problemas no joelho direito, o que prejudica sua mobilidade.

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