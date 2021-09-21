Pelé publica vídeo pedalando e diz estar cercado de carinho

Instagram @pele Crédito: O rei Pelé se recupera em hospital de São Paulo

Em recuperação de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, Pelé publicou nesta terça-feira (21) um vídeo em que aparece pedalando em uma bicicleta ergométrica. Ele pratica exercícios, acompanhado e incentivado por profissionais do hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Amigos, envio este vídeo que a minha esposa fez hoje para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto para Santos, não acham?", diz a legenda da imagem, publicada no Instagram.

Enquanto se movimenta, Pelé ouve gracejos e palavras de apoio dos dois homens que o auxiliam na fisioterapia. "Vamos lá que a dez do Einstein está te esperando", brinca um deles. "Sem moleza. Bora, Rei, vamos lá. Isso mesmo. Acelera, campeão", emenda o outro.

O ex-jogador de 80 anos está internado desde o último dia 31. De lá para cá, teve de ser levado algumas vezes à UTI (Unidade de Terapia Intensiva), a mais recente delas na quinta-feira (16). Segundo o boletim médico, o craque teve uma instabilidade respiratória.

Antes da cirurgia, Pelé tinha ido ao Albert Einstein para exames de rotina, que identificaram o tumor no cólon. Os médicos decidiram realizar a cirurgia e vêm acompanhado a evolução do ex-atleta desde então.