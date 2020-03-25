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Tem dois filhos pequenos

Vaza nude de ex-BBB Hadson e ele lamenta: 'O que filhos vão pensar?'

Brother disse à revista Quem que ficou chateado por ter a intimidade exposta dessa forma

Publicado em 25 de Março de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 09:21
O ex-BBB Hadson Nery
O ex-BBB Hadson Nery Crédito: Reprodução/Instagram @hadsonnery_oficial
O ex-BBB Hadson, da 20ª edição do reality da Globo, teve nudes (fotos íntimas) vazadas na web nesta terça (24). Na imagem principal que circulou na internet, é possível ver as tatuagens do jogador em uma selfie feita em um banheiro. 
À revista Quem, o ex-brother lamentou o ocorrido e disse que ficou triste por ter tido a intimidade exposta. 

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"Estou muito mal com essa história. Tenho dois filhos pequenos que acessam a internet. O que eles vão pensar? Ainda mais lendo os comentários. Toda vez que posto uma foto, alguém elogia meu corpo e pergunta se vou posar nu, mas nunca quis por causa das crianças", disse, à publicação. 

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