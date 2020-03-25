Vaza nude de ex-BBB Hadson e ele lamenta: 'O que filhos vão pensar?'

À revista Quem, o ex-brother lamentou o ocorrido e disse que ficou triste por ter tido a intimidade exposta.

"Estou muito mal com essa história. Tenho dois filhos pequenos que acessam a internet. O que eles vão pensar? Ainda mais lendo os comentários. Toda vez que posto uma foto, alguém elogia meu corpo e pergunta se vou posar nu, mas nunca quis por causa das crianças", disse, à publicação.