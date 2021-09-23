Tony Ramos se diverte com brincadeiras de Mion e promete visitá-lo no Caldeirão

Marcos Mion fica chocado ao ver nudez de Tony Ramos no quadro Isso a Globo Mostra, do Caldeirão Crédito: Globo

Tony Ramos, 73, diz que tem se divertido muito com as brincadeiras que Marcos Mion faz com ele dentro do quadro Isso a Globo Mostra, um dos sucessos do Caldeirão. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o ator afirma que vai fazer uma visita ao novo apresentador da Globo no fim de outubro, após receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

"Ele é muito comunicativo, uma pessoa transparente com o seu público e tem uma família linda. Claro que na primeira oportunidade que eu tiver, após a vacina, terei o maior prazer de estar lá com ele", diz.

Tony Ramos completa que vai fazer questão de ficar ao lado de Mion quando tiver a gravação da vinheta de fim de ano da Globo. "Vou falar pro diretor: bota esse menino do meu lado, que eu vou abraçar muito ele", relata, aos risos.

Após ser anunciado como o novo contratado da emissora, o apresentador revelou que um dos seus sonhos era participar da mensagem de fim de ano da Globo, abraçar o ator e dizer "eu te amo" para ele.

"Achei muito carinhosa a atitude dele. Agradeço", afirma Ramos, que destaca que Mion é um ótimo profissional. "E é muito criativo. Ele já deu e continuará dando certo".

Desde a sua estreia no Caldeirão, em 4 de setembro, brincadeiras com Tony Ramos estão presentes no quadro, uma reedição do que Mion já fazia na MTV, no início da sua carreira, quando analisava videoclipes.

Agora, ele comenta e faz piadas de cenas marcantes do acervo da Globo. No primeiro episódio, encantando com os recursos disponíveis na emissora, pediu: "Já que eu posso ver qualquer coisa, sei lá... Bota o Tony Ramos pelado então."

Na sequência, se mostrou chocado com imagens do ator tirando a roupa em uma novela. Já no segundo programa, instituiu o "Tony Ramos Aleatório" para "achar imagens do ator fazendo as coisas mais diversas, até o dia que eu encontrar o pequeno Tony".

Na data, ele exibiu Tony Ramos cantando a música "Talismã" ao lado de Antonio Fagundes, em 1992. Já no terceiro programa, exibido no último sábado (18), Mion afirmou que o mundo celebra o "Tony errado, um tal de Tony Stark" --o Homem de Ferro interpretado por Robert Downey Jr. em "Os Vingadores".