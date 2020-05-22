Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acabou o amor!

Tiago Ramos e mãe de Neymar terminam namoro, diz site

Tiago Ramos e Nadine Gonçalves tiveram um relacionamento conturbado e chamaram a atenção dos internautas pela diferença de idade e histórico amoroso do rapaz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 08:18

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 08:18

Nadine, mãe de Neymar, está namorando Tiago Ramos, amigo do filho
Nadine, mãe de Neymar, e Tiago Ramos, amigo do filho Crédito: Reprodução/Instagram
Chegou ao fim o romance entre o jogador e modelo Tiago Ramos, 23, e Nadine Gonçalves, 52, mãe de Neymar, 28. A informação é do site do jornal Extra.
De acordo com a publicação, o motivo para o fim do romance teria sido uma pressão por parte da família de Nadine. Parentes não queriam que ela tivesse mais envolvimento com o rapaz após muitas polêmicas em torno do nome dele.

Veja Também

Costureira, ex-garota de programa vende máscaras e doa lucro no ES

Tiago e Nadine assumiram a relação no dia 11 de abril quando publicaram a mesma imagem nas redes sociais em clima de romance.
Só que a partir disso muitas notícias e polêmicas começaram a aparecer em torno de Tiago. Ele já fez parte de um trisal com dois homens, teria namorado o cozinheiro de Neymar e transado com uma empregada idosa. Ele também teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet.

RELEMBRE

O modelo teve uma noite de amor com uma empregada doméstica na casa de seu ex-empresário, revelou Abdias Melo. "Ele gosta de mulheres mais velhas, sempre gostou e não curtia novinhas, dizia que poderia até ficar, mas evitava. Inclusive, na minha casa, ele transou com uma mulher de 53 anos que era uma empregada doméstica", contou.
Tiago já foi alvo de ofertas de pessoas ricas que queriam uma noite de prazer. "Já teve pessoas influentes que ofereceram R$ 30 mil para sair com ele. Ele não respondia ninguém e não dava ousadia para as pessoas, então vinham até mim, empresários milionários. Eu mostrava para ele a situação e ele ria e não topava."

Veja Também

Anitta anuncia live para sábado: "Me sinto pronta, Brasil"

Fontenelle: "Se colocou Frias na Cultura, tem que por Dr. Rey na Saúde"

Megan Fox estrela clipe de rapper com quem teria traído Brian Austin Green

Em abril, Ramos teve um suposto vídeo íntimo vazado na internet. Nas imagens, é possível ver um rapaz muito parecido com ele exibindo suas partes íntimas para um espelho.
Sobre relacionamentos com homens, ele também já teria tido um com o humorista Carlinhos Maia em uma fase em que ele estava separado do atual marido. Ramos também teria tido um romance com o próprio cozinheiro de Neymar e com um assessor de imprensa, além de um trisal com outros dois homens.
Aos 18 anos, Ramos já mostrava que gostava de mulheres mais maduras. Isso porque ele se declarou para a jurada do Silvio Santos Flor, 55. Em vídeo que também circula pela internet, o jogador e modelo se dizia louco por ela e até a convidava para sair.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados