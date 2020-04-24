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Namoro de 'Neymãe' e Tiago Ramos segue firme e longe dos holofotes

Segundo o jornal Extra, romance não acabou como publicações dos últimos dias apontavam e rapaz vai voltar a São Paulo nos próximos dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:49

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:49

Nadine, mãe de Neymar, está namorando Tiago Ramos, amigo do filho
Nadine, mãe de Neymar, está namorando Tiago Ramos, amigo do filho Crédito: Reprodução/Instagram
Quem pensava que Tiago Ramos, 23, e a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, tinham terminado o romance, se enganou. Pelo menos, é o que garante o jornal Extra. De acordo com a públicação, "Neymãe" não pensa em terminar o relacionamento e a palavra de ordem é discrição até a poeira baixar.
"O combinado é que o modelo passe uma semana com a família dele em Monteiro, no interior da Paraíba, até a poeira baixar", diz a publicação, afirmando que Tiago vai voltar para São Paulo na próxima semana.

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Para manter a discrição, o jornal afirma que o casal combinou de não postar fotos nem serem vistos juntos. Tiago ficará hospedado num hotel em Santos, litoral paulista, até se mudar de vez para a mansão do craque. Inclusive, o rapaz seguiria usando a aliança de compromisso.
Vale lembrar que Nadine ficou sabendo pela imprensa que o rapaz é bissexual e que teve um romance a três com um casal gay.

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