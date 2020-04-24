Namoro de 'Neymãe' e Tiago Ramos segue firme e longe dos holofotes

Nadine, mãe de Neymar, está namorando Tiago Ramos, amigo do filho Crédito: Reprodução/Instagram

Quem pensava que Tiago Ramos, 23, e a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, tinham terminado o romance, se enganou. Pelo menos, é o que garante o jornal Extra. De acordo com a públicação, "Neymãe" não pensa em terminar o relacionamento e a palavra de ordem é discrição até a poeira baixar.

"O combinado é que o modelo passe uma semana com a família dele em Monteiro, no interior da Paraíba, até a poeira baixar", diz a publicação, afirmando que Tiago vai voltar para São Paulo na próxima semana.

Para manter a discrição, o jornal afirma que o casal combinou de não postar fotos nem serem vistos juntos. Tiago ficará hospedado num hotel em Santos, litoral paulista, até se mudar de vez para a mansão do craque. Inclusive, o rapaz seguiria usando a aliança de compromisso.