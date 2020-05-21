Anitta anuncia live para sábado: 'Me sinto pronta, Brasil'

Chegou a hora! Anitta finalmente anunciou que vai se render à live com músicas dela, o que ainda não tinha acontecido neste período de isolamento em meio à pandemia do novo coronavírus. A Poderosa arrumou um jeito de agradar os fãs e anunciou na noite desta quarta (20) que vai transmitir show virtual neste sábado (23).
"Chegou a hora! Eu vou fazer uma live sabadão, vai ser um show show. Um é pouco, dois é bom e três é demais. Eu já fiz bastante live cantando acústico, música de outras pessoas, dessa vez é música minha. É ensaio, essas maluquices que gosto de fazer, essas megalomanias, eu falei que ia demorar, demorou um pouquinho, porque eu estava ensaiando, me preparando, mas eu me sinto pronta, queridos me sinto pronta, Brasil", disse.
O show acontecerá às 20h do sábado (23) no canal da marca da Skol no Youtube. A transmissão acontece em parceria com a Skol Beats e ajudará ONGs afetadas pela crise da Covid-19.