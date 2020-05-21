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Tragédia com jatinho

Alok comove ao relembrar acidente que quase o matou: 'Milagre'

Há dois anos, Alok sofreu acidente a bordo de jatinho particular e quase morreu, em Juiz de Fora; nesta quarta (20) ele relembrou o episódio e comoveu a web
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 11:13

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 11:13

O DJ Alok
O DJ Alok Crédito: Beto Roma
Na noite desta quarta (20), o DJ Alok usou as redes sociais para recordar um episódio delicado da própria vida que aconteceu há exatos dois anos. 
O artista sofreu um acidente a bordo de jatinho particular em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na ocasião, a aeronave teve problemas na decolagem, saiu da pista e ficou próximo de despencar em uma ribanceira. 

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Hoje faz 2 anos que renascemos! Foi um milagre! Sim, tivemos uma segunda chance. Obrigado Deus e todos os anjos da guarda. Enquanto eu estiver aqui, nunca vou poupar esforços para servir ao divino. Peço sempre proteção para continuar firme na jornada", escreveu ele, em post feito na web. 

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