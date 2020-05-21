Alok comove ao relembrar acidente que quase o matou: 'Milagre'

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Hoje faz 2 anos que Renascemos! Foi um milagre! Sim, tivemos uma segunda chance. Obrigado Deus e todos os anjos da guarda. Enquanto eu estiver aqui, nunca vou poupar esforços pra servir ao divino. Peço sempre proteção pra continuar firme na jornada. (Sei que esse texto ficou um pouco "confuso", mas é difícil sintetizar em palavras o turbilhão de sentimentos que sinto). Me emociono todas as vezes que lembro... GRATIDÃO pela vida! LUZ pra todos!