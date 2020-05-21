Alok comove ao relembrar acidente que quase o matou: 'Milagre'

Na noite desta quarta (20), o DJ Alok usou as redes sociais para recordar um episódio delicado da própria vida que aconteceu há exatos dois anos.
O artista sofreu um acidente a bordo de jatinho particular em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na ocasião, a aeronave teve problemas na decolagem, saiu da pista e ficou próximo de despencar em uma ribanceira.
Hoje faz 2 anos que renascemos! Foi um milagre! Sim, tivemos uma segunda chance. Obrigado Deus e todos os anjos da guarda. Enquanto eu estiver aqui, nunca vou poupar esforços para servir ao divino. Peço sempre proteção para continuar firme na jornada", escreveu ele, em post feito na web.