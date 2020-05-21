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Megan Fox estrela clipe de rapper com quem teria traído Brian Austin Green

Após separação, atriz aparece em vídeo de 'Bloody Valentine', de Machine Gun Kelly
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 09:36

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 09:36

Megan Fox e Machine Gun Kelly no clipe de
Megan Fox e Machine Gun Kelly no clipe de "Bloody Valentine" Crédito: Reprodução/YouTube
Megan Fox, 34, é a estrela do novo clipe do rapper Machine Gun Kelly, 30, cantor com quem a atriz teria vivido um affair e que seria o pivô do fim do casamento dela com o ator Brian Austin Green, 46.
No vídeo da música "Bloody Valentine", Fox e Kelly são um casal. O músico aparece com as mãos amarradas e a boca tampada por uma fita adesiva, enquanto a atriz surge dublando a letra da canção e dançando.
Brian Austin Green, conhecido por participar do seriado "Barrados no Baile", confirmou o fim do relacionamento com Fox na segunda (20). Em seu podcast "With Brian Austin Green", o ator também falou sobre os rumores de um envolvimento entre a atriz e o rapper, já que fotos dos dois repercutiram na mídia.
"Eles são apenas amigos no momento. Eu confio no julgamento dela, ela sempre teve um bom julgamento." A atriz teria conhecido o novo pretendente no set de gravações do filme "Midnight in the Switchgrass", interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus.

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Essa não é a primeira vez que o casal se separa. Em 2016, Megan Fox chegou a pedir a separação na Justiça, mas a decisão não seguiu adiante.
Os dois são pais de Noah, 7, Bodhi, 6, e Journey, 3. Ainda em seu podcast, o ator confirmou que, apesar da separação, a família vai continuar se reunindo em feriados, férias e festas.

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