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Big Brother Brasil

Telejornal usa meme de Lumena, do BBB, para falar sobre Carnaval

O meme surgiu depois de a psicóloga ter desaprovado o comportamento de diferentes participantes da casa. Entre as mais criticadas pelo público está a reação ao beijo entre Lucas e Gilberto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2021 às 16:05

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 16:05

Telejornal RJTV faz brincadeira com Lumena ao falar sobre a proibição de festas de Carnaval
Telejornal RJTV faz brincadeira com Lumena ao falar sobre a proibição de festas de Carnaval Crédito: Reprodução | TV Globo
Um dos telejornais da emissora InterTV, afiliada da Globo em Cabo Frio, região dos Lagos fluminense, aderiu às brincadeiras que têm movimentado as redes sociais sobre o jeito autoritário da psicóloga Lumena Aleluia, no Big Brother Brasil 21. A frase "A Lumena não autorizou" foi usada pelo canal durante uma das reportagens.
Enquanto o apresentador Alexandre Kapiche e a repórter Isadora Gonçalves falavam sobre o movimento na praia do Forte no RJ2, na noite de sexta (12), o CG (legenda na parte debaixo da tela) dizia: "A Lumena não autorizou. Estão proibidas festas aglomeradas e blocos em Cabo Frio. Prefeitura diz que vai fiscalizar". Os jornalistas não citaram o nome da participante durante a reportagem.
Também na sexta-feira, o apresentador Paulo Henrique Cardoso não se conteve e brincou com o meme de Lumena durante apresentação do RJ1, também da InterTV. "A Lumena deixou e o RJ 1 de sexta-feira entra no ar", brincou ele, que chegou a ser questionado por seu co-apresentador se precisava de bênção. "Precisa de autorização", respondeu ele.
Na última semana, muita gente também tem "pedido autorização" a Lumena nas redes sociais. O meme surgiu depois de a psicóloga ter desaprovado o comportamento de diferentes participantes da casa. Entre suas posições mais criticadas pelo público está a reação negativa ao beijo entre Lucas Penteado e Gilberto durante a Festa Holi Festival, na madrugada do último domingo (7).
Na ocasião, Lucas se assumiu bissexual e foi duramente criticado pela sister, que o acusou de ter usado o beijo para se promover no jogo. Na mesma madrugada, o brother desistiu do programa e deixou a casa.

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