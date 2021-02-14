Telejornal usa meme de Lumena, do BBB, para falar sobre Carnaval

Enquanto o apresentador Alexandre Kapiche e a repórter Isadora Gonçalves falavam sobre o movimento na praia do Forte no RJ2, na noite de sexta (12), o CG (legenda na parte debaixo da tela) dizia: "A Lumena não autorizou. Estão proibidas festas aglomeradas e blocos em Cabo Frio. Prefeitura diz que vai fiscalizar". Os jornalistas não citaram o nome da participante durante a reportagem.