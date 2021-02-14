Telejornal usa meme de Lumena, do BBB, para falar sobre Carnaval

Um dos telejornais da emissora InterTV, afiliada da Globo em Cabo Frio, região dos Lagos fluminense, aderiu às brincadeiras que têm movimentado as redes sociais sobre o jeito autoritário da psicóloga Lumena Aleluia, no Big Brother Brasil 21. A frase "A Lumena não autorizou" foi usada pelo canal durante uma das reportagens.
Enquanto o apresentador Alexandre Kapiche e a repórter Isadora Gonçalves falavam sobre o movimento na praia do Forte no RJ2, na noite de sexta (12), o CG (legenda na parte debaixo da tela) dizia: "A Lumena não autorizou. Estão proibidas festas aglomeradas e blocos em Cabo Frio. Prefeitura diz que vai fiscalizar". Os jornalistas não citaram o nome da participante durante a reportagem.
Também na sexta-feira, o apresentador Paulo Henrique Cardoso não se conteve e brincou com o meme de Lumena durante apresentação do RJ1, também da InterTV. "A Lumena deixou e o RJ 1 de sexta-feira entra no ar", brincou ele, que chegou a ser questionado por seu co-apresentador se precisava de bênção. "Precisa de autorização", respondeu ele.
Na última semana, muita gente também tem "pedido autorização" a Lumena nas redes sociais. O meme surgiu depois de a psicóloga ter desaprovado o comportamento de diferentes participantes da casa. Entre suas posições mais criticadas pelo público está a reação negativa ao beijo entre Lucas Penteado e Gilberto durante a Festa Holi Festival, na madrugada do último domingo (7).
Na ocasião, Lucas se assumiu bissexual e foi duramente criticado pela sister, que o acusou de ter usado o beijo para se promover no jogo. Na mesma madrugada, o brother desistiu do programa e deixou a casa.