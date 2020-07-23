Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diva pop

Taylor Swift anuncia novo álbum, 'Folklore'

Cantora divulgou novo trabalho que produziu na quarentena e surpreendeu fãs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 11:24

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 11:24

A cantora Taylor Swift
A cantora Taylor Swift Crédito: Dave Hogan
Uma notícia surpreendeu os fãs de Taylor Swift nesta quinta-feira, 23. A cantora anunciou que irá lançar o oitavo álbum de estúdio da carreira: "Folklore". Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões, declarou no perfil oficial dela no Twitter.
Taylor Switf gravou o disco inteiro enquanto estava em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus.
"A maioria das coisas que planejei para o verão não finalizei, mas há algo que não planejei e aconteceu. E essa coisa é o meu 8º álbum de estúdio, "Folklore". Surpresa: Hoje à noite, lançarei todo o meu novo álbum, comemorou.

Veja Também

Alex Morenno fala de Francisco de Novo Mundo e da sua rotina na quarentena

Madonna posta meme brasileiro nas redes sociais e ganha a internet

Paola Carosella detona a ideia de frango produzido em impressora 3D

As fotos do novo trabalho de Taylor Swift foram registradas por Beth Garrabrant. A cantora disse que, de certa forma, o isolamento social serviu como inspiração para o disco.
Antes deste ano, provavelmente pensaria demais em quando lançar essa música no momento perfeito, mas os momentos em que vivemos continuam me lembrando que nada é garantido. Meu instinto está me dizendo que, se você faz algo que ama, deve mostrá-lo ao mundo. Esse é o lado da incerteza com o qual consigo entrar. Amo vocês tanto, refletiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por dentro da diplomacia de alto risco que levou o Paquistão a sediar negociações de paz entre EUA e Irã
Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados