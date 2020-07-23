Taylor Swift anuncia novo álbum, 'Folklore'

Uma notícia surpreendeu os fãs de Taylor Swift nesta quinta-feira, 23. A cantora anunciou que irá lançar o oitavo álbum de estúdio da carreira: "Folklore". Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões, declarou no perfil oficial dela no Twitter.
Taylor Switf gravou o disco inteiro enquanto estava em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus.
"A maioria das coisas que planejei para o verão não finalizei, mas há algo que não planejei e aconteceu. E essa coisa é o meu 8º álbum de estúdio, "Folklore". Surpresa: Hoje à noite, lançarei todo o meu novo álbum, comemorou.
As fotos do novo trabalho de Taylor Swift foram registradas por Beth Garrabrant. A cantora disse que, de certa forma, o isolamento social serviu como inspiração para o disco.
Antes deste ano, provavelmente pensaria demais em quando lançar essa música no momento perfeito, mas os momentos em que vivemos continuam me lembrando que nada é garantido. Meu instinto está me dizendo que, se você faz algo que ama, deve mostrá-lo ao mundo. Esse é o lado da incerteza com o qual consigo entrar. Amo vocês tanto, refletiu.