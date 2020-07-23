Taylor Swift anuncia novo álbum, 'Folklore'

A cantora Taylor Swift Crédito: Dave Hogan

Uma notícia surpreendeu os fãs de Taylor Swift nesta quinta-feira, 23. A cantora anunciou que irá lançar o oitavo álbum de estúdio da carreira: "Folklore". Despejei todos os meus caprichos, sonhos, medos e reflexões, declarou no perfil oficial dela no Twitter.

Taylor Switf gravou o disco inteiro enquanto estava em quarentena durante a pandemia do novo coronavírus.

"A maioria das coisas que planejei para o verão não finalizei, mas há algo que não planejei e aconteceu. E essa coisa é o meu 8º álbum de estúdio, "Folklore". Surpresa: Hoje à noite, lançarei todo o meu novo álbum, comemorou.

As fotos do novo trabalho de Taylor Swift foram registradas por Beth Garrabrant. A cantora disse que, de certa forma, o isolamento social serviu como inspiração para o disco.

Surprise ? Tonight at midnight Ill be releasing my 8th studio album, folklore; an entire brand new album of songs Ive poured all of my whims, dreams, fears, and musings into. Pre-order at https://t.co/zSHpnhUlLb pic.twitter.com/4ZVGy4l23b — Taylor Swift (@taylorswift13) July 23, 2020